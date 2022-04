Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 14 aprile

Questa sera, 14 aprile 2022, ha avuto inizio una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Abbiamo visto parlare di alcuni conflitti che si sono risolti, adesso, tra i naufraghi. Abbiamo anche saputo che, purtroppo, Jovana si è ritirata dal gioco a causa di un problema medico non grave. In seguito abbiamo scoperto che ad abbandonare la spiaggia principale è stato Gustavo Rodriguez. Quest’ultimo, infatti, si trova a Playa Sgamada.

Ilary, quindi, ha posto Clemente Russo davanti una scelta. Vedere la moglie Laura ma finire a rischio eliminazione oppure rinunciare ed essere immune. Ha accettato, finendo in nomination con Lory Del Santo e Floriana Secondi . Abbiamo anche assistito a uno scontro molto duro tra Blind, Jeremias ed Edoardo Tavassi. Successivamente Carmen Di Pietro ha vinto una sfida contro il figlio e ha vinto un piatto di pasta che ha condiviso con il resto della sua squadra. Chiarimento, poi, tra Jeremias e Nicolas, ma che si è risolto in un nulla di fatto, in realtà.

A L’Isola dei Famosi 2022, quindi, Estefania ha vinto una sfida contro Guendalina. Ha potuto, quindi scegliere di dare all’altra squadra Edoardo Tavassi e di prendere nella propria Laura Maddaloni. La prova leader ha decretato vincitore Nick dei Cugini di Campagna. L’eliminata, inoltre, è stata Floriana. Ma veniamo alle nomination dei Tiburòn:

Roger e Estefania nominano Licia

Jeremias nomina Roger ed Estefania

Blind nomina Jeremias

Laura nomina Jeremias

Alessandro nomina Jeremias

Cicciolina nomina Jeremias

Licia nomina Blind

Tocca, quindi, alla Tribù dei Cucaracha a fare le nomination a L’Isola dei Famosi:

Carmen Di Pietro nomina Blind

Nicolas Vaporidis nomina Jeremias

Edoardo nomina Jeremias

Guendalina nomina Jeremias

Marco nomina Blind

In nomination definitiva vanno, quindi, Jeremias ed Estefania con Roger, nome fatto dal leader. Potete recuperare la puntata QUI.

