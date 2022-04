Rihanna e ASAP Rocky si sarebbero lasciati

Rihanna e ASAP Rocky avrebbero iniziato a uscire insieme verso la fine del 2020. Una fonte anonima, infatti, aveva confermato che si stessero frequentando dopo anni di amicizia. In questi ultimi mesi, inoltre, la popstar ha rivelato di essere incinta. Sta, infatti, aspettando il primo figlio. Più volte è stata fotografata per le strade americane con il pancione scoperto e in tutta la sua bellezza. In queste ultime ore, però, sono stati diffusi dei rumor davvero spiazzanti.

Secondo le indiscrezioni, perché per adesso di questo si tratta, i due si sarebbero lasciati a poche settimane di distanza dal parto. A dare la notizia, su Twitter, è stato l’influencer Louis Pisano. Nel suo thread ha scritto quanto segue. Bisogna, però, prendere le sue parole con le pinze:

Rihanna e ASAP Rocky si sono lasciati. Lei ha rotto con lui dopo che l’ha beccato a tradirla con la designer di scarpe Amina Muaddi. Amina è responsabile per aver creato le calzature Fenty e spesso la cantante è stata vista a indossare le scarpe del suo stesso brand. ASAP e Amina non sono una novità. Anni fa si vedevano e hanno collaborato anche a una collezione di calzature. Le cose si sono messe male da Craig’s a Los Angeles. Ha anche smesso di seguire Amina su Instagram.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto questo. Fatto sta che, caso vuole, l’ultimo post pubblicato da Amina riguardi proprio la popstar. Sotto la gallery di foto leggiamo diversi commenti degli utenti. C’è anche, per esempio, chi mette in guardia la stilista: “Ragazza, stai pronta per i commenti. Le persone pensano che Rochi abbia tradito Riri con te“. Tanti le chiedono conferma della veridicità della notizia. Molti altri, invece, non ci credono, anche perché lei e la cantante americana sono amiche e collaborano da tempo.

Non appena avremo altre news su Rihanna e questa storia non esiteremo ad aggiornarvi.

