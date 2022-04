Isola dei famosi, Jovana si è ritirata: i motivi

Jovana lascia L’Isola dei famosi

Oggi, giovedì 14 aprile, va in onda l’ottava puntata de L’Isola dei famosi in cui troviamo i naufraghi tutti singoli (tranne Estefania e Roger) divisi in due squadre: i Tiburon e i Cucaracha. Purtroppo, però, proprio un membro dei Cucaracha è stato costretto a lasciare il gioco. Stiamo parlando di Jovana Djordjevic.

La moglie del noto calciatore era stata sin dal primo giorno su Playa Sgamada ed era riuscita proprio a raggiungere gli altri naufraghi durante la scorsa puntata in coppia con Laura Maddaloni (per poi essere subito divise). Purtroppo la sua permanenza lì è durata poco, poiché è stata costretta a tornare in Italia.

Proprio all’inizio della puntata di oggi Alvin ha fatto notare la sua assenza e ha comunicato che Jovana ha dovuto lasciare L’Isola dei famosi per problemi di salute. Non sappiamo di preciso di cosa si tratti, ma Alvin ha voluto specificare che comunque non è niente di grave.

Tutti sono stati molto dispiaciuti, compresa ovviamente Ilary Blasi. La conduttrice ha aggiunto che quindi l’aspettano in studio a Milano appena sarà possibile. Magari sapremo qualcosa in più dei motivi che l’hanno costretto a lasciare il gioco.

Potete rivedere l’annuncio di questa comunicazioe sul sito di Mediaset Play.

