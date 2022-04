Scontro a L’Isola dei Famosi tra Edoardo e Jeremias

Nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito a uno scontro molto duro tra Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi. Quest’ultimo è stato accusato da Blind di non aver creduto a Nicolas quando diceva di stare male, nonostante avesse detto di credergli. Tutto ciò in quanto si era messo a ridere.

Il motivo, però, sarebbe stato un altro: a Edoardo scappava da ridere quando Nicolas stava male non perché non gli credesse. Ma perché ripensava a quando sua sorella, in una precedente partecipazione a L’Isola, finse di stare male per poter stare in in un letto e mangiare.

Edoardo, allora, ha affermato che Blind ha qualcosa da dire soltanto in diretta perché vuole creare delle dinamiche. Durante le altre giornate, invece, rimane zitto e sembra quasi che non ci sia. Tavassi, in seguito, ha anche avuto da ridire sul comportamento di Jaremias Rodriguez. Ha dichiarato, infatti, di star venendo definito come un “uomo senza pal**e“. Il giovane Rodriguez, tuttavia, si è giustificando replicando di aver detto: “La vita è come una partita a tennis e senza palle non si va da nessuna parte“.

Alla fine lo scontro a L’Isola dei Famosi si è risolto quando Ilary Blasi ha deciso di cambiare argomento. Le tensioni, per tale ragione, non si sono per nulla appianate. Anzi, sicuramente in questi prossimi giorni ne vedremo delle belle. Noi vi aggiorneremo non appena succederà dell’altro. Per recuperare il momento potete cliccare QUI e rivedere la puntata completa.

Siete curiosi di scoprire che cosa accadrà? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

