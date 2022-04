Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 29 aprile

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento si è aperto con Carmen Di Pietro che ancora non accetta la ricerca dell’indipendenza del figlio. Si è passati, quindi, a uno scontro tra Guendalina Tavassi, Laura Maddaloni e Clemente Russo. Abbiamo scoperto, quindi, che Beatriz parlerà con Roger Baudino nella puntata di lunedì. Per il momento il modello resta all’oscuro della presenza dell’ex in Honduras.

È seguito, quindi, un nuovo scontro tra Edoardo, Estefania, Roger e Blind. Questa puntata è stata piena di faccia a faccia. Un altro ha coinvolto, infatti, Licia e Blind. Ilary, successivamente, ha dato lo stop al televoto e ha annunciato che colei che ha dovuto abbandonare la Palapa è stata Licia. Per la prova ricompensa, in seguito, i concorrenti hanno dovuto superare una sfida molto difficile, vincendo 5 piatti di carne. Nel frattempo, Laura Maddaloni ha avuto un leggero malore ma Alvin ha subito tranquillizzato il pubblico.

Abbiamo, poi, scoperto che l’eliminato di questa puntata de L’Isola dei Famosi 2022 è stato Marco Senise. La leader è Guendalina. Iniziano le nomination:

Clemente ha nominato Carmen

Estefania ha nominato Carmen

Blind ha nominato Carmen

Marco ha nominato Edoardo

Nick ha nominato Estefania

Carmen ha nominato Estefania

Alessandro ha nominato Estefania

Laura ha nominato Carmen

Roger ha nominato Carmen

Edoardo ha nominato Estefania

Nicolas ha nominato Estefania

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Carmen, Blind ed Estefania. QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.