Malore per Laura Maddaloni durante la prova ricompensa (VIDEO)

Malore per Laura Maddaloni a L’Isola dei famosi

Nella puntata di stasera de L’Isola dei famosi, la dodicesima, i naufraghi hanno dovuto sostenere una prova ricompensa. In palio c’erano delle bistecche, dieci in totale, una ogni volta che un naufrago superava la prova. Tra i partecipanti c’era anche Laura Maddaloni, poiché sono stati esclusi Edoardo e Carmen.

I concorrenti sono riusciti a conquistare quattro bistecche. E alla fine della prova Ilary è tornata in studio e ha mandato la pubblicità, in attesa che tutti tornassero in Palapa. Quando è tornato il collegamento con l’Isola per far sostenere alla Di Pietro una prova sui proverbi per conquistare caffè e cornetti, Alvin ha fatto un annuncio.

Si è visto Clemente Russo arrivare in ritardo e sedersi. L’inviato dall’Honduras ha detto che la moglie del pulige, Laura Maddaloni, ha avuto un leggero malore dopo la prova ricompensa. Si è trattato di un piccolo mancamento. Ha bevuto dell’acqua ed è stata subito soccorsa dal dottore presente lì, il quale ha fatto sapere che lei sta bene e non è successo nulla di grave.

Potete vedere il video della prova ricompensa QUI e rivedere tutta la puntata de L'Isola dei famosi sul sito di Mediaset Play.

