1 Le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 del 6 maggio

Questa sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2022. L’appuntamento si è aperto con Ilary che ha tentato di appianare alcuni diverbi avuti dai naufraghi. Prima quello tra Nicolas Vaporidis e gli altri e poi abbiamo visto Lory Del Santo contro tutti. Non è mancata l’introduzione delle già annunciate tre nuove naufraghe, ovvero Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis. Inoltre, a dover abbandonare la Palapa è stato Clemente Russo.

Guendalina, poi, è stata messa davanti una scelta. Per vedere il suo fidanzato ha dovuto scegliere se farsi tagliare i capelli dal fratello oppure no. Sottoponendosi a questa prova ha potuto godere del premio. La prova ricompensa, in seguito, è stata vinta dalla squadra rossa grazie a Nick. È stato il turno del confronto tra Beatriz, Estefania e Roger. In seguito la prova leader è stata vinta da Roger Balduino.

Giunge, quindi, il momento delle nomination a L’Isola dei Famosi 2022:

Marco ha nominato Nicolas Vaporidis

Blind ha nominato Nicolas

Carmen ha nominato Laura

Guendalina ha nominato Laura

Nick ha nominato Laura

Laura ha nominato Nicolas

Alessandro ha nominato Laura

Lory ha nominato Blind

Edoardo ha nominato Laura

Nicolas ha nominato Laura

Maria Laura ha nominato Blind

Mercedesz ha nominato Blind

Fabrizia ha nominato Blind

In nomination a L’Isola dei Famosi 2022, quindi, vanno Laura e Lory . QUI per rivedere la puntata completa su Mediaset Infinity.

