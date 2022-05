Chi è Fabrizia Santarelli? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tra i naufraghi di questa Isola dei Famosi troviamo anche Fabrizia Santarelli, la Bona Sorte ‘mora’ di Avanti Un Altro. Ecco tutto ciò che siamo riusciti a scoprire sul suo conto: dall’età all’altezza per passare al fidanzato, dove seguirla su Instagram e social e molte moltissime altre news.

Chi è Fabrizia Santarelli

Nome e Cognome: Fabrizia Santarelli

Data di nascita: 29 gennaio 1993

Luogo di nascita: Bari

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 82 centimetri

Peso: 60 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: modella, avvocato, personaggio televisivo e influencer

Fidanzato: Fabrizia è single

Figli: Fabrizia non ha figli

Tatuaggi: Fabrizia non ha tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @fabriziasantarelli

Fabrizia Santarelli età, altezza e biografia

Cosa sappiamo riguardo la biografia di Fabrizia Santarelli? La modella è nata a Bari il 29 gennaio 1993, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La sua età è di 29 anni.

Possiamo dirvi, tra le altre cose, anche altezza e peso di Fabrizia de L’Isola dei Famosi, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 82 centimetri e 60 kg.

Soffermandoci, invece, sul percorso di studi, siamo in grado di dirvi che Fabrizia Santarelli si è diplomata presso il Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Bari. Successivamente ha frequentato l’Università di Giurisprudenza Mediterranea “Jean Monnet” – LUM. Si è laureata con la lode.

Passiamo ora alla vita privata. Fabrizia Santarelli ha un fidanzato? Vediamolo insieme…

Vita privata: Fabrizia ha un fidanzato?

Purtroppo non abbiamo grandi informazioni per quanto riguarda la vita privata di Fabrizia Santarelli.

La modella tende a essere davvero molto riservata, dunque non emerge alcun tipo di notizia sul suo conto e nemmeno sui social trapela nulla a riguardo. Nemmeno per quanto riguarda le relazioni avute in passato.

Ma al momento Fabrizia è impegnata sentimentalmente? Ascoltando la clip di presentazione de L’Isola dei Famosi la Santarelli è single ora come ora.

Per quanto riguarda, invece, alcune curiosità, possiamo dirvi che Fabrizia Santarelli è amante degli animali e ha una cagnolina di nome Chloe. Ama la musica e il suo cantante preferito è Claudio Baglioni.

Dove seguire Fabrizia Santarelli: Instagram e social

Se su Facebook abbiamo scovato il profilo personale di Fabrizia Santarelli, su Instagram è possibile trovare la sua pagina ufficiale.

Nel suo account ha oltre 193 mila follower al suo seguito, pubblica tantissimo contenuti, da video a foto in cui posa ed è protagonista di shooting fotografici. Sono presenti anche collaborazioni con alcuni importanti brand e scatti tratti da vita quotidiana. Non mancano anche momenti sul lavoro in TV.

Dai social, oltretutto, abbiamo visto che ha iniziato a seguire alcuni naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi, come Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, che faranno il loro ingresso insieme a lei.

Carriera

Dopo la laurea con il massimo dei voti, Fabrizia Santarelli ha dato il via alla sua carriera tra le aule della Corte d’Appello di Roma.

Questo le ha permesso quindi di iniziare a lavorare in questo ambito, senza però dimenticare la moda. Da grande appassionata, infatti, si è avvicinata a questo mondo iniziando a partecipare a vari concorsi di bellezza.

Manifestazioni che poi, come vedremo, le hanno aperto anche le porte al mondo della TV. Oltre ad Avanti Un Altro, infatti, la vediamo anche nella trasmissione Influencer di Stagione, in onda su La7.

Ma non solo. Negli anni si è dedicata anche a un corso di recitazione presso l’Accademia del cinema.

Miss Italia

Nel 2011 Fabrizia Santarelli ha preso parte a Miss Italia, ottenendo la fascia di Miss Curve d’Italia Elena Mirò.

Avanti Un Altro

Con il trascorrere degli anni, come dicevamo, Fabrizia Santarelli ha avuto modo di farsi conoscere anche in TV.

A partire dal 2021, infatti, l’abbiamo vista ricoprire il ruolo della Bona sorte mora dei ‘mini mondo’ di Avanti Un Altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Fabrizia nella trasmissione di Canale 5 ha modo di alternarsi con la collega bionda, Francesca Brambilla.

Storia di una famiglia perbene

Nel 2022 abbiamo visto Fabrizia Santarelli nel cast della serie televisiva di Canale 5, Storia di una famiglia perbene. tra gli attori della fiction anche Giuseppe Zeno, Carmine Bruschini e Simona Cavallari.

Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi

Nel 2022 L’Isola dei Famosi torna in TV con al timone di conduzione Ilary Blasi. Al suo fianco Vladimir Luxuria e Nicolas Savino tra i giudici, mentre inviato in Honduras è Alvin.

Venerdì 29 aprile è stata ufficializzata la presenza di Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi ed è stata mostrata una prima clip di presentazione. Ecco cosa ha detto nel video andato in onda in puntata:

“Ciao ragazzi, sono Fabrizia e presto sarò una vostra compagna a l’Isola. Sono single da un bel po’ e i tramonti dell’isola mi aiuteranno a lasciare andare il cuore. L’uomo che cerco deve essere senz’altro colto ed intelligente data la mia laurea con 110 e lode in giurisprudenza! Ho un grande debole per l’accento romano, è il più sexy che ci sia! Sono una ragazza molto romantica e l’uomo che cerco deve sapermi stupire, portarmi a vedere i tramonti sulla spiaggia, scrivere il mio nome sulla sabbia e mi deve cantare le canzoni di Claudio Baglioni”.

Si è subito pensato che Fabrizia Santarelli abbia messo gli occhi su Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, dato che entrambi sono di Roma. Ma sarà davvero così? I due naufraghi si sono detti felici di accoglierla. Vedremo cosa succederà e se nascerà una bella amicizia con qualcuno di loro o qualcosa di più!

Intanto vediamo tutti i protagonisti di questa stagione de L’Isola dei Famosi…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Di seguito l’elenco completo di tutti i concorrenti ufficiali de L’Isola dei Famosi che, dal 21 marzo hanno avuto modo di partecipare al programma e si stanno giocando la vittoria finale:

Tra loro scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa Isola dei Famosi 2022. Chi si contenderà la vittoria finale? In attesa di scoprirlo, ecco il percorso della modella in Honduras.

Il percorso di Fabrizia Santarelli a L’Isola

In giorno 6 maggio 2022 ha inizio l’esperienza di Fabrizia Santarelli a L’Isola dei Famosi. Come spiegato dalla clip le piacerebbe innamorarsi e ha dato alcuni indizi su come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

7° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

