Andrea Sanna | 31 Marzo 2023

Isola dei Famosi 2023

I concorrenti de l’Isola dei Famosi 2023

Il pubblico di Canale 5 sicuramente non sentirà la nostalgia dei reality nemmeno in questa stagione televisiva. Al termine del Grande Fratello Vip 7 (la finale è in programma il 3 aprile), partirà infatti l‘Isola dei Famosi 2023. Alla conduzione troviamo ancora una volta Ilary Blasi, affiancata dall’inviato in Honduras, Alvin.

Se trova conferma la presenza di Vladimir Luxuria, non vedremo Nicola Savino. Il conduttore infatti al lavoro su TV8 ha lasciato il ruolo di opinionista accanto all’ex parlamentare. Chi lo sostituirà? Come confermato anche da TV Blog sarà Enrico Papi il suo “erede” di poltrona, pronto a commentare le vicende dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023.

A proposito di concorrenti, chi farà parte del cast ufficiale? In queste settimane abbiamo avuto modo di leggere tanti nomi. Grazie al sito menzionato però sono giunte conferme. Eccoli tutti:

I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Marco Mazzoli

Paolo Noise

Marco Predolin

Christopher Leoni

Cristina Scuccia

E ancora nel cast de l’Isola dei Famosi 2023 troviamo i seguenti concorrenti:

Claudia Motta

Andrea Lo Cicero

Gian Maria Sainato

Helena Prestes

Pamela Camassa

Corinne Cléry

Nathaly Caldonazzo

Fiore Argento

Questo quindi l’elenco completo di tutti i protagonisti. Probabilmente vi starete chiedendo anche quando parte l’Isola dei Famosi e quante puntate saranno. Ebbene il reality inizierà il 17 aprile e andrà in onda solo il lunedì, per un totale di 10 puntate!