Amici 22, Cricca imita Sebastian in una coreografia sensuale: il risultato è tutto da ridere

NEWS

Debora Parigi | 31 Marzo 2023

Amici 22

Cricca di Amici 22 si dà al ballo e imita il professionista Sebastian

Tra gli allievi di Amici 22 ci sono dei ballerini che sanno cantare e dei cantanti che sanno ballare. E c’è chi prova a cimentarsi in una disciplina che non è la propria con risultati completamente negativi, ma almeno divertenti. È il caso di Cricca, allievo di Lorella Cuccarini, che ha deciso di buttarsi nella danza. Ma non solo, non ha voluto solo provare a ballare, ha voluto calarsi nei panni del professionista Sebastian.

Tutto è partito dal video del guanto di sfida che Raimondo Todaro ha lanciato a Ramon che lo contrappone a Mattia. Entrambi si dovranno cimentare in una coreografia di modern e a dimostrarla è proprio Sebastian. Come sappiamo, il ballerino professionista è molto amato e apprezzato ed è molto sensuale, infatti ha preso parte anche all’ultimo film di Magic Mike.

Ecco quindi che Cricca nel daytime di oggi di Amici 22 si è messo a ballare seguendo la coreografia di questo guanto di sfida. La sua performance ha attirato molti spettatori, infatti uno dopo l’altro altri allievi della scuola sono andati sulle gradinate per assistere all’esibizione. Non sono mancate le battute simpatiche un po’ a presa in giro sul fatto che non si somigliassero per niente. E addirittura a un certo punto il cantante ha indossato solo i boxer per calarsi meglio nei panni di Sebastian.

mattia che incoraggia cricca mi fa morire pic.twitter.com/aMe2gWkL2N — Rachele🎈 (@Rac915) March 31, 2023

Cricca si è anche esibito in molti stili diversi per mostrare tutta la sua versatilità. Risultato pessimo per quanto riguarda il ballo e nemmeno sensuale. Però ha fatto divertire tutti in casetta.

Vi ricordiamo che domani andrà in onda la terza puntata del Serale di questa edizione di Amici. E se volete sapere già cosa accadrà, vi rimandiamo alle anticipazioni uscite ieri.