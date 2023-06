NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Ecco chi potrebbe vincere L’Isola dei Famosi 2023

Finalmente ci siamo! Questa sera su Canale 5 va in onda la finale de L’Isola dei Famosi 2023 durante la quale verrà proclamato il vincitore di questa edizione. Non mancheranno naturalmente le emozioni, e di certo assisteremo anche a numerosi colpi di scena. La puntata infatti inizierà con una prima eliminazione, e uno tra Luca Vetrone e Cristina Scuccia lascerà definitivamente il programma, a un passo dal traguardo. La corsa alla vittoria tuttavia non sarà semplice per nessun concorrente, e potrebbe accadere anche qualcosa di inaspettato.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, e vi abbiamo chiesto di votare il naufrago de L’Isola dei Famosi 2023 che vorreste come vincitore. Andiamo dunque a scoprire la classifica generata dalle preferenze dei nostri lettori, partendo naturalmente dai concorrenti che hanno ottenuto meno voti, e che dunque potrebbero avere meno chance di trionfare:

06 Andrea Lo Cicero, con il 6% dei voti

05 Alessandra Drusian, con il 6% dei voti

04 Cristina Scuccia, con il 15% dei voti

03 Luca Vetrone, con il 18% dei voti

02 Pamela Camassa, con il 25% dei voti

01 Marco Mazzoli, con il 31% dei voti

Secondo le preferenze dei nostri lettori dunque, potrebbe essere Marco Mazzoli a vincere L’Isola dei Famosi 2023. Il conduttore radiofonico senza dubbio è uno dei naufraghi più amati e sostenuti di questa edizione, e da settimane è visto come uno dei potenziali trionfatori del programma. Ma cosa accadrà dunque? Sarà davvero Marco a vincere L’isola? Non resta che attendere la diretta di questa sera per scoprire cosa accadrà. Appuntamento con Ilary Blasi come sempre su Canale 5, alle 21.45.