Chi è Alessandra Drusian dei Jalisse? Età e Instagram

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Chi è

Ecco le informazioni su Alessandra Drusian, appartenente al duo musicale dei Jalisse, quindi chi è, l’età, la biografia, la carriera, i programmi televisivi che ha fatto e la vita privata fino ai social.

Chi è Alessandra Drusian

Nome e cognome: Alessandra Drusian

Età: 53 anni

Data di nascita: 18 maggio 1969

Luogo di nascita: Oderzo (provincia di Treviso)

Segno zodiacale: Toro

Altezza: 1,77 m

Peso: 70 kg

Professione: cantante

Marito: Fabio Ricci

Figli: ha due figlie Angelica e Aurora

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @alessandradrusianofficial

Alessandra Drusian età, altezza e biografia

Vediamo chi è Alessandra Drusian, la donna dei Jalisse, quanti anni ha, di dov’è e la sua biografia. Alessandra è nata a Oderzo, un paese in provincia di Treviso, il 18 maggio 1969. Ha quindi 53 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. La sua altezza è si 1,77 m e il suo peso è 70 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Alessandra Drusian è famosa per far parte del duo musicale dei Jalisse, insieme a Fabio Ricci, diventato noto a Sanremo nel 1997. Riguardo la sua infanzia non abbiamo informazioni, tutto quello che sappiamo è inerente ai Jalisse.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale di Alessandra Drusian, fa coppia da anni con Fabio Ricci, suo partner anche nel lavoro e altro membro dei Jalisse.

Alessandra e Fabio si sono conosciuti nel 1990 nello studio di una casa discografica. Oltre a unirsi a livello lavorativo, hanno iniziato anche una storia d’amore. I due si sono sposati nel 1999 e hanno due figlie: Angelica e Aurora che però non sappiamo quanti anni hanno.

Dove seguire Alessandra Drusian: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio chi è Alessandra Drusian, vediamo anche come seguirla sui social. La cantante ha un profilo Instagram personale che vanta oltre 4 mila follower.

Inoltre c’è il profilo Instagram del gruppo Jalisse, usato per pubblicare post inerenti al duo musicale.

Carriera

Alessandra Drusian è sempre stata molto appassionata di musica e ha iniziato la sua carriera partecipando (e vincendo) a vari concorsi musicali in Veneto e in Friuli-Venezia Giulia. Lanciata da Pippo Baudo nel programma Gran Premio, ha fatto varie apparizioni televisive dal 1990 al 1993.

Nel 1992 Alessandra decise di unirsi a Fabio Ricci (conosciuto nel 1990 in una casa discografica) e insieme formarono il duo Jalisse. Nel 1995 i Jalisse parteciparono a Sanremo Giovani con il brano “Vivo”, arrivando al terzo posto e quindi andarono di diritto al Festival di Sanremo del 1996. Qui si piazzarono al sesto posto nella sezione Nuove proposte con il brano “Liverami”.

Sanremo 1997

Nel 1997 i Jalisse parteciparono al Festival di Sanremo e vinsero con il famoso brano “Fiumi di parole”. In quella settimana uscì anche il loro disco di esordio “Il cerchio magico”. I Jalisse parteciparono anche all‘Eurovision Song Contest e arrivarono quarti. Bistrattati dai mass media, Alessandra Drusian e Fabio Ricci, grazie al buon piazzamento all’Eurovision, iniziarono una serie di concerti anche all’estero: Stati Uniti, Canada, Russia, Cile.

Negli anni successivi i Jalisse tentarono più volte di partecipare a Sanremo, presentando quasi ogni anno un brano. Ma sono sempre stati scartati. Infatti la coppia in più occasioni ha alzato delle polemiche su questo trattamento. Dagli anni 2000 Alessandra e Fabio si sono cimentati anche in progetti indipendenti, sia musicali che televisivi.

The Voice Italia

A marzo del 2014 Alessandra Drusian si presentò a The Voice of Italy, ma non venne scelta da nessuno dei coach.

Ora o mai più

Nel 2018 come Jalisse, Alessandra e Fabio parteciparono al programma di Amadeus Ora o mai più. Vinsero la terza puntata e arrivarono secondi nella classifica generale alle spalle di Lisa. Con questa partecipazione lanciarono il brano “Ora”.

Tale e quale show

Sempre nel 2018 Alessandra Drusian ha partecipato all’ottava edizione di Tale e quale show di Carlo Conti. E ha partecipato poi a Tale e quale show – Il torneo. In entrambi i casi si è piazzata al secondo posto.

Alessandra Drusian a Isola dei famosi 2023

La nuova edizione dell’Isola dei famosi parte il 17 aprile e tra i naufraghi che sbarcano in Honduras c’è Alessandra Drusian che partecipa in coppia con il marito e membro dei Jalisse Fabio Ricci. I due hanno deciso di non separarsi per questa nuova avventura perché, come lei ha detto “da quando ci siamo incontrati abbiamo vissuto tutte le esperienze in coppia. Ognuno con la propria personalità, dandoci forza e coraggio”.

Ma cosa mancherà di più ad Alessandra mentre si troverà nel reality? Ecco cosa ha detto a TV Sorrisi e Canzoni: “La mia cara lavatrice e il caffè del mattino fatto da Fabio”. Ha aggiunto che non hanno mai vissuto un’esperienza così intensa, ma si sono sempre messi in gioco anche con ironia.

I concorrenti di Isola dei famosi 2023

Vediamo adesso chi sono tutti i concorrenti che partecipano a questa edizione de L’Isola dei famosi:

Anche quest’anno la conduzione è affidata a Ilary Blasi e come opinionisti ci sono Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato dall’Honduras troviamo di nuovo Alvin.

Il percorso di Alessandra Drusian a Isola dei famosi

L’avventura di Alessandra Drusian a L’Isola dei famosi inizia lunedì 17 aprile con il suo sbarco in Honduras in coppia con il marito Fabio Ricci. Vedremo come sarà quindi il suo percorso nel reality.

(IN AGGIORNAMENTO)