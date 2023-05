NEWS

Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il primo litigio tra gli amici a L’Isola dei Famosi

Questo pomeriggio nel daytime de L’Isola dei Famosi 2023 non abbiamo assistito solamente alla discussione per il cibo tra Nathaly e Christopher, nella quale lui l’ha accusata di aver mangiato di nascosto nel cibo. Nel corso dell’appuntamento, infatti, abbiamo visto la prima lite tra i due grandi amici e colleghi Paolo Noise e Marco Mazzoli.

I tutto ha avuto inizio, come vediamo anche nei video disponibili su Mediaset Infinity, nel momento in cui Marco si è avvicinato a Noise, il quale si trovava sdraiato sulla spiaggia. Mazzoli voleva chiedergli se volesse fare qualcosa insieme perché si stava annoiando e non sapeva come passare il tempo. Paolo ha rifiutato e l’altro ha commentato:

“Non solo oggi, è sempre così. Mi dà fastidio, sono la persona più attiva del mondo. Posso buttare la mia vita su una stuoia di mer*a? Se ti chiedo cinque minuti della tua esistena ti costa tanto? Potrò avere anche io le mie esigenze”.

Ma non finisce qui. I due amici non solo si sono arrabbiati tra loro, ma a un certo punto un’altra clip ha mostrato che un naufrago non li sopporta più. Gian Maria Sainato, concorrente più recente de L’Isola dei Famosi 2023, si è detto stufo di essere le zimbello di Noise e Mazzoli.

Andrea Lo Cicero gli ha consigliato di reagire: “Devi dirgli che ti hanno rotto i cogl**ni“. Gian Maria lo ha fatto ma Marco non l’ha presa per nulla bene:

“Mi arrabbio perché lo stai facendo apposta. Non mi interessa parlare con una persona falsa come te. Fai qualsiasi cosa per mettere zizzania. Io vittimismo finto non lo accetto. Un ragazzino come te deve venirmi a insegnare come stare al mondo? Non ti inventare le cose solo perché c’è la telecamere, vai a cag*re”.

