Alessandra Celentano si scatena con Wax all’afterparty di Amici 22

Debora Parigi | 15 Maggio 2023

Amici 22

Nella festa dopo la finale di Amici 22 Alessandra Celentano si è resa protagonista

Dopo la Finale di Amici 22 andata in onda ieri sera, domenica 14 maggio, in diretta, c’è stata in studio una festa con tutti i ragazzi, i professionisti, i professori e gli addetti ai lavori del programma. Tutti i presenti hanno ballato e si sono divertiti fino a tarda notte. E, grazie ad alcuni video pubblicati sui social da chi c’era, abbiamo contenuti davvero divertenti, tra cui uno riguardante Alessandra Celentano.

In uno di questi video, infatti, vediamo molte persone che si stanno divertendo con la musica a palla. E a un certo punto tra la gente si può intravedere la Maestra che si scatena a più non posso. Sale anche sul gradino dove sono presenti Angelina, Isobel e Wax. Proprio quest’ultimo si mette a ballare con lei seguendo i suoi movimenti. Un lato un po’ diverso della Celentano che vediamo solo in occasione del guanto di sfida prof in coppia con Rudy Zerbi.

Ma non solo Alessandra Celentano ha fatto impazzire i fan in questi video dell’afterparty di Amici 22. In un altro che sta girando sul web, infatti, i protagonisti sono Isobel e Cristiano Malgioglio. I due si sono messi a ballare al centro della pista ed è stato proprio il giudice di questa edizione del talent a pubblicare il video.

Ha messo queste immagini molto divertenti per ringraziare tutti per l’esperienza che ha fatto. Infatti ha scritto sotto al post: “Con uno share che arriva quasi al 30%, quale momento migliore per ballare con la mia dorata Isobel. La finale di Amici. Grazie a tutti voi ragazzi. Vi amo”.