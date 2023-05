NEWS

Nicolò Figini | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Durante la prova del girarrosto Marco Mazzoli ha fatto una rovinosa caduta in acqua. Come sta il naufrago de L’Isola dei Famosi 2023

La caduta di Mazzoli a L’Isola dei Famosi 2023

La nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023 si è aperta con un confronto tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero. Nel corso delle settimane i due naufraghi si sono scontrati molto spesso e oggi hanno avuto la possibilità di chiarirsi. L’ultimo litigio, infatti, aveva alla base le abitudini alimentare dello speaker radiofonico. Stando a Nathaly, infatti, Andrea lo aveva deriso:

“Lascia perdere i vegani. Abbi il coraggio di dire che cosa hai detto di Marco ieri. Abbi il coraggio, diglielo in faccia. Ha detto che tu non sei vegano, che fai ridere i vegani e mangi la carne. Che bugiardo, non ci posso credere“.

A questo punto Andrea Lo Cicero si era difeso affermando: “Tu fai la soubrette che non si ca*a nessuno. Ma che teatro fai che ancora vieni a fare queste cose. Sei una adolescente impazzita. Io ho solo detto a Pamela che Marco la carne la mangia“. Questa sera, quindi, Ilary Blasi ha dato a Marco e a Lo Cicero di potersi mettere in gioco per guadagnarsi la possibilità di poter essere un passo più vicino a diventare leader.

I due concorrenti de L’Isola dei Famosi 2023 si sono sfidati nella prova del girarrosto, ma dopo appena un minuto e mezzo Mazzoli ha fatto una brutta caduta in acqua. Qui sotto potete vedere il video.

Tutti hanno subito espresso la loro preoccupazione e Alvin si è avvicinato per controllare il suo stato di salute. Per fortuna non si è fatto male e ha potuto continuare il suo percorso. Seguiteci per tante altre news.