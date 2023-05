NEWS

Nicolò Figini | 26 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Nuovo scontro tra Nathaly e Andrea a L’Isola dei Famosi 2023

Nella puntata di questo pomeriggio de L’Isola dei Famosi 2023, non solo abbiamo visto un’intervista a Cristina Scuccia nella quale ha parlato della persona che ama, ma abbiamo assistito a un acceso scontro tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. La discussione si è aperta con la prima che ha affermato spazientita:

“Lascia perdere i vegani. Abbi il coraggio di dire che cosa hai detto di Marco ieri. Abbi il coraggio, diglielo in faccia. Ha detto che tu non sei vegano, che fai ridere i vegani e mangi la carne”.

Andrea Lo Cicero si è ovviamente difeso affermando di non aver mai detto quelle parole: “Ho detto che sei tu a far ridere i vegani. Ho detto che lui è l’unico che può parlare perché l’ha detto subito“. L’altra sorpresa ha commentato: “Che bugiardo, non ci posso credere“.

Il naufrago de L’Isola dei Famosi ha continuato: “Tu fai la soubrette che non si ca*a nessuno. Ma che teatro fai che ancora vieni a fare queste cose. Sei una adolescente impazzita. Io ho solo detto a Pamela che Marco la carne la mangia“. Ad ogni modo i due non sono riusciti a ristabilire la pace e hanno proseguito nel litigio.

Alla fine Nathaly ha consigliato a Mazzoli di stare molto attento a Lo Cicero: “Se ti giri ti becchi le pugnalate alle spalle e le persone vogliono sminuire gli altri“. Il conduttore radiofonico ha risposto: “Qua non mangerò nulla se non le verdure. L’ho capito dal primo giorno che sono qui, eh“.

Continuate a seguirci per non perdervi tanti altri sviluppi e news.