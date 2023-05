NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La battuta di Enrico Papi

È appena iniziata la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2023, e anche stasera nel corso della diretta ne vedremo di belle. Tuttavia a pochi secondi dall’inizio è accaduto qualcosa che ha coinvolto Enrico Papi, che sta facendo discutere il web. Entrata in studio, come al solito, Ilary Blasi ha prontamente salutato il conduttore e Vladimir Luxuria, che come sappiamo quest’anno coprono i ruoli di opinionisti. A quel punto la presentatrice, rivolgendosi proprio a Papi, ha commentato ironicamente il suo outfit.

Inaspettatamente però Enrico ha fatto una battuta, facendo riferimento a Francesco Totti, che ha gelato non solo la stessa Ilary, ma anche il web e i social. Papi infatti ha affermato:

“Sembro un capitano. Ops, capitano non lo dovevo dire. Scusa”.

Immediata la reazione di Ilary Blasi alla battuta di Enrico Papi. La conduttrice infatti ha aggiunto semplicemente: “Va bene, va bene. Subivo un po’ il fascino infatti, c’era qualcosa”. Sui social nel mentre gli utenti stanno già commentando l’accaduto, e non sono mancati tweet ironici. Stasera intanto nel corso della diretta i nodi verranno al pettine, e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Continuate a seguirci dunque per restare connessi su tutte le news su L’Isola dei Famosi, e non solo.