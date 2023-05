NEWS

Nicolò Figini | 12 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 contro il GF Vip 7

Da qualche settimana la settima edizione del Grande Fratello Vip ha lasciato spazio a L’Isola dei Famosi 2023. Nel corso di questo lasso di tempo abbiamo visto che alcuni naufraghi hanno già abbandonato la competizione. Tra questi possiamo citare Marco Predolin e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

In queste ore, tuttavia, stanno facendo chiacchierare il web alcune dichiarazioni rilasciate da Marco Mazzoli. Lo speaker radiofonico, infatti, si è lasciato andare ad alcuni commenti sul Grande Fratello Vip 7 e questi sono stati mandati in onda probabilmente nella versione estesa su Mediaset Extra:

“C’è stato il bord**lo del Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo trash, hai visto? Io e Paolo siamo venuti qui per far vedere il Marco e il Paolo e non Mazzoli e Noise. Ma senza trashate o finzioni. Io odio le cose finte. Per questo non vedo i reality”.

Il concorrente de L’Isola dei Famosi 2023 è andato avanti spiegando di aver visto solo le prime edizioni “nip” del Grande Fratello. Andando avanti col tempo ha cominciato a sentire la finzione da parte dei protagonisti del reality:

“Pensa che ho visto solo le prime due edizioni del Grande Fratello classico. La prima era bella, un vero esperimento. Loro non sapevano cosa sarebbe successo dopo. Già nella seconda avevano capito che sarebbero diventati famosi ma ci sta. Adesso sono arrivati alla novantesima edizione, ma che scatole chi se ne frega.

Non lo guardo. Anche perché dal poco che mi capita di vedere noto finzioni. Per questo avevo discusso anche con te, perché percepivo una finzione. Io e Paolo non sopportiamo le cose finte. Io non faccio questa avventura per soldi o per la fama. Fino a che ho voglia di giocare starò qui poi uscirò”.

Questo quanto riporta anche dal profilo Instagram Pipol TV. Probabilmente presto su Mediaset Infinity verrà caricato anche il video. Seguiteci per altre news su L’Isola dei Famosi 2023.