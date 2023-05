NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Maggio 2023

GF Vip 7

Pace fatta tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Ma andiamo a scoprire perché e tutto quello che è accaduto. Come sappiamo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 era inizialmente nata una bella amicizia tra i due ex Vipponi, che erano apparsi uniti e complici. A un tratto però le cose tra loro sono cambiate e tra Antonino e Giaele c’è stato un improvviso allontanamento. Nonostante la De Donà abbia più volte tentato di riavvicinarsi a Spinalbese, non è stato semplice superare le tensioni, e dopo la fine del reality era sembrato che i due si fossero persi di vista. Tuttavia solo ieri sera gli ex Vipponi si sono ritrovati.

Nelle ultime ore infatti quasi tutti i protagonisti del Grande Fratello Vip 7 si sono rivisti in occasione della festa di compleanno di Alfonso Signorini. Nel corso della serata però ad attirare l’attenzione del web sono stati proprio Antonino e Giaele. Nel corso di una diretta di Matteo Diamante sui social infatti, abbiamo visto Spinalbese scherzare con la De Donà, e naturalmente il momento non è passato inosservato. Ecco il video che in queste ore sta facendo il giro del web.

che carino antonino che scherza con giaele # gintonic pic.twitter.com/AgqWSJiXmo — letteralmente alla frutta (@marydramaa) May 11, 2023

Pare dunque che dopo il Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese e Giaele De Donà abbiano fatto la pace e che si siano lasciati alle spalle il passato. La modella nel mentre in queste settimane si sta spesso mostrando insieme a suo marito Brad, segno che il suo matrimonio sta proseguendo senza intoppi.

Antonino invece al contrario sembrerebbe essere concentrato solo ed esclusivamente su sua figlia di Luna Marì. Nonostante i diversi pettegolezzi del web, sembrerebbe che Spinalbese sia ancora single e che al momento non ci sia nessuna donna nella sua vita.