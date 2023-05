NEWS

Nicolò Figini | 11 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Nuovo abbandono a L’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 va in onda ormai da alcune settimane e ne sono già successe di tutti i colori. Ovviamente non sono mancati piccoli infortuni, come per esempio quello al dito del piede di Fiore Argento. Oppure il malore che ha accusato Simone Antolini. C’è anche chi ha dichiarato di volersene andare e in questo caso stiamo parlando di Paolo Noise e Marco Mazzoli.

Ma non solo. Marco Predolin ha davvero lasciato il programma di sua spontanea volontà. Però di recente fa si era diffusa un’indiscrezione che ha trovato la sua conferma in queste ore. Ma di cosa si tratta?

A divulgare il rumor ci ha pensato su Instagram Deianira Marzano. L’influencer ha anche fatto i nomi di coloro che avrebbero lasciato la trasmissione. Si tratterebbe di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Fino a poco tempo fa non sapevamo se tutto ciò corrispondesse alla realtà.

L’indiscrezione sui naufraghi che hanno abbandonato L’Isola dei Famosi 2023

A darne conferma il profilo ufficiale de L’Isola dei Famosi 2023, il quale ha scritto: “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura“.

Era già chiaro che Cecchi Paone non avrebbe continuato l’avventura da solo. Questo per la sua discussione con Ilary Blasi nel momento in cui la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha sciolto tutte le coppie: “Da settembre scorso… No, assolutamente no. Ora non entro nei dettagli ma è chiaro a tutti che noi giochiamo in coppia. In coppia siamo venuti…“.

La conduttrice però ha replicato:

“Ragiona un attimo. Prima di partire avete firmato un contratto, no? Mi confermi? Su questo contratto… Facciamo così. A me non risulta, però dato che ora Simone non c’è tu ti sposti nella tribù degli Hombres e noi verifichiamo.

Nel frattempo Simone rientrerà e noi ne riparleremo. Alessandro, scusa ma questa non è la prima volta che fai l’Isola. Ci sei ritornato, sapevi benissimo cosa andavi a fare, no? Dai. Ora andiamo avanti, su“.

Questo è tutto quello che sappiamo in merito. Probabilmente ne sapremo di più nella puntata di lunedì de L’Isola dei Famosi 2023. Seguiteci per tante altre news.