NEWS

Nicolò Figini | 30 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Il presunto retroscena su L’Isola dei Famosi 2023

Nelle settimane precedenti all’inizio de L’Isola dei Famosi 2023 era stata rilasciata un’indiscrezione secondo la quale Piersilvio Berlusconi avrebbe fermato l’ingresso nel cast di alcuni personaggi noti. Tra i nomi fatti comparivano quelli dell’avvocato di Ilona Staller e quello di Gianmarco Onestini.

Il primo non ha commentato la notizia, ma si è limitato a dire che potrebbe tentare il prossimo anno di diventare un naufrago. Il secondo, invece, ha smentito di essere stato contattato dalla redazione: “No, non c’era nulla con L’Isola, non so cosa dirvi. Non mi vedrete nel programma, non c’era nulla di ufficiale“.

Fatto sta che in queste ore si sta diffondendo un nuovo retroscena sui presunti esclusi da L’Isola dei Famosi 2023. A rilasciare l’indiscrezione, come riporta anche il sito Biccy, ci ha pensato Roberto Dandolo attraverso il settimanale Oggi. Secondo il giornalista, infatti, Luca Di Carlo e Gianmarco Onestini avevano già firmato il contratto per il reality, ma i vertici Mediaset li avrebbero ritenuti non idonei. Questo quanto si legge sulla rivista:

“Ilary Blasi sta concentrando tutte le sue energie sul lavoro. Per lei la conduzione de L’Isola dei Famosi è al momento la priorità assoluta. Il suo obiettivo è riuscire a lenire le problematiche private immergendosi totalmente nei suoi impegni professionali. Però il suo editore Piersilvio Berlusconi è assai preoccupato della deriva trash che il reality potrebbe assumere, essendo assai fresche le polemiche che hanno investito l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Per questa ragione i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show. Trattasi di tal Gianmarco Onestini e di Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller”.

Ovviamente tutto questo è da prendere con le pinze. Non sappiamo quanto ci sia di vero. Anche perché Gianmarco stesso ha smentito qualsiasi contatto L’Isola dei Famosi 2023. Rimangono, quindi, solamente dei rumor. Seguiteci per non perdervi tante altre news.