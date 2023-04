NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Aprile 2023

Nuovo flirt per Luca Vezil?

Negli ultimi mesi si è a lungo discusso di Luca Vezil e di Valentina Ferragni. Come sappiamo infatti i due influencer, dopo 9 anni d’amore, hanno annunciato la fine della loro relazione, finendo naturalmente al centro dell’attenzione mediatica. I due diretti interessati non hanno mai rivelato le cause della rottura, e a oggi sono rimasti in ottimi rapporti. In queste ore però proprio Vezil è finito nuovamente al centro del gossip e del pettegolezzo. Stando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha pubblicato sui social la segnalazione di un utente, pare che Luca stia frequentando una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Di Virginia Stablum. Come in molti ricorderanno, la modella ha partecipato al dating show qualche anno fa, ed è stata la scelta di Nicolò Brigante. La loro frequentazione tuttavia non è durata a lungo, e dopo una manciata di settimane i due si sono separati.

Di recente nel mentre Virginia ha partecipato a Miss Universo 2023, e nelle ultime settimane si è dunque spesso parlato di lei. La segnalazione riportata da Deianira vede Vezil e la Stablum insieme a Bergamo, e sembrerebbe che i due abbiano trascorso la giornata insieme. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti i diretti interessati hanno condiviso sui loro social delle immagini dello stesso luogo, confermando così le indiscrezioni. Precisiamo naturalmente che ciò non significa necessariamente che Luca Vezil e Virginia Stablum si stiano frequentando. Tra i due infatti potrebbe esserci solo una semplice amicizia, e al momento i diretti interessati non si sono ancora esposti sulla questione.

Pochi giorni fa nel mentre proprio Vezil ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, durante la quale ha rivelato alcuni segreti dei Ferragnez. Ma non solo. Luca ha anche fatto sapere di aver ricevuto in offerta una cospicua somma di denaro per parlare della fine della sua storia con Valentina Ferragni, ma di aver rifiutato per tutelare la sua precedente relazione.