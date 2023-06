NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi è il preferito de L’Isola dei Famosi 2023

Manca ormai sempre meno alla finale de L’Isola dei Famosi 2023. Esattamente tra una settimana infatti scopriremo chi sarà a vincere questa edizione del reality show, e a breve dunque i naufraghi lasceranno per sempre l’Honduras. Tra poche ore intanto andrà in onda la semifinale, durante la quale sapremo chi saranno i finalisti, che si uniranno a Pamela Camassa, e chi invece verrà definitivamente eliminato, a pochi passi dall’ultima puntata. Ma chi la farà franca e chi invece dovrà rinunciare al sogno di vincere il programma?

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà nel corso della serata, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito dell’ottava settimana de L’Isola dei Famosi 2023. Ecco dunque classifica completa con le preferenze dei nostri lettori:

09 Luca Vetrone, con il 2% dei voti

08 Cristina Scuccia, con il 2% dei voti

07 Nathaly Caldonazzo, con il 3% dei voti

06 Alessandra Drusian, con il 3% dei voti

05 Andrea Lo Cicero, con il 4% dei voti

04 Gian Maria Sainato, con il 7% dei voti

03 Pamela Camassa, con il 14% dei voti

02 Helena Prestes, con il 30% dei voti

01 Marco Mazzoli, con il 35% dei voti

Ancora una volta dunque è Marco Mazzoli il naufrago preferito de L’Isola dei Famosi 2023. Senza dubbio il conduttore radiofonico è uno dei naufraghi più sostenuti e amati di questa edizione e sono in molti a vederlo come potenziale vincitore del reality show. Ma cosa accadrà dunque? Sarà davvero Marco a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la semifinale, prevista per questa sera su Canale 5, come sempre alle 21.45 in diretta con Ilary Blasi.