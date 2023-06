NEWS

Andrea Sanna | 12 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Quanto guadagna Gianmaria Sainato

In questi giorni Gianmaria Sainato sta svelando tanto della sua vita privata a L’Isola dei Famosi. Dal suo orientamento sessuale, per passare al rapporto delicato con il papà, con cui non parla da circa 11 anni. Ma non solo. Perché il modello fin da quando è arrivato, di tanto in tanto, ha spesso fatto riferimento al suo lavoro.

Tra una conversazione e un’altra in Honduras, Gianmaria Sainato ha confidato a Marco Mazzoli di avere una buonissima posizione economica. Durante l’oramai immancabile intervista radiofonica che lo speaker tiene di tanto in tanto con i suoi compagni, il modello ha fatto sapere:

“Io ho guadagnato anche 10 mila euro al mese. Delle volte è capitato anche 15. Quindi mi sono immerso in quel mondo di moda e lusso, così ho iniziato a spendere, a vivere bene. Vacanze a New York, ristoranti, in hotel spendevo anche più di 2500 euro a notte. In questo ambiente, ho conosciuto un uomo molto ricco e smezzavamo. A volte io facevo a lui delle sorprese come la vacanza alle Maldive. Mentre lui mi portava a Cortina“.

Nel corso degli anni, però, Gianmaria Sainato ha fatto sapere anche come sia cambiato il suo modo di gestire il denaro nel corso degli anni. Prima non andava in un hotel di lusso se questo non era a cinque stelle. Oltretutto ha detto come in quel periodo fosse diventato antipatico e lui stesso non riusciva a sopportarsi. Poi per fortuna, come per sua stessa ammissione, ha preso una nuova strada.

Ha detto ancora oggi di guadagnare molto bene, ma di spendere i soldi in altro modo. Se prima in vacanza ci andava da solo o con amici, ora Gianmaria Sainato preferisce portare con sé sua madre: “Ci metto più sentimento e vado in hotel a quattro stelle, due no. Prima ero veramente ossessionato da quella comodità schifosa. Mi faceva schifo quel mio atteggiamento sul lusso”.

Rivedendosi a Riccanza, poi, Gianmaria Sainato ha detto di non essersi riconosciuto. Questo l’ha portato quindi a vivere un periodo di crisi perché spendeva troppo, senza mai mettere nulla da parte. Poi la svolta.