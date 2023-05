NEWS

Vincenzo Chianese | 29 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Il nuovo preferito de L’Isola dei Famosi 2023

Siamo ormai al giro di boa. Mancano infatti solo tre settimane alla finale de L’Isola dei Famosi 2023 e finalmente a breve sapremo chi sarà a vincere questa edizione del reality show. Questa sera nel mentre su Canale 5 va in onda la settima puntata del programma condotto da Ilary Blasi e come al solito ne vedremo di belle. Nel corso della serata infatti non mancheranno alcuni infuocati faccia a faccia, e diverse prove. Inoltre scopriremo l’esito del televoto, e sapremo chi dovrà lasciare la Palapa.

Mentre attendiamo la diretta, in questi giorni noi di Novella2000.it abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito, e vi abbiamo chiesto di votare il vostro naufrago preferito della sesta settimana de L’Isola dei Famosi 2023. Ma quali sono stavolta le preferenze dei nostri lettori? Ecco la classifica completa:

11 Gian Maria Sainato, con lo 0% dei voti

10 Alessandra Drusian, con l’1% dei voti

09 Corinne Clery, con il 3% dei voti

08 Nathaly Caldonazzo, con il 4% dei voti

07 Luca Vetrone, con il 4% dei voti

06 Fabio Ricci, con il 4% dei voti

05 Andrea Lo Cicero, con il 4% dei voti

04 Helena Prestes, con il 9% dei voti

03 Cristina Scuccia, con il 9% dei voti

02 Marco Mazzoli, con il 25% dei voti

01 Pamela Camassa, con il 28% dei voti

Per la prima volta è dunque Pamela Camassa la naufraga preferita de L’Isola dei Famosi 2023. Senza dubbio la showgirl ha saputo conquistare il cuore del pubblico e sono già in molti a vederla come ipotetica vincitrice del reality show. Ma cosa accadrà e quali altre emozioni ci regalerà Pamela in queste ultime settimane di gioco? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre vi ricordiamo l’appuntamento con la diretta di questa sera, come sempre alle 21.45 su Canale 5.