Chi è Pamela Camassa? Età, marito e Instagram

Andrea Sanna | 2 Maggio 2023

Già protagonista di diversi programmi televisivi (musicali e non), compagna di vita di Filippo Bisciglia, conosciamo meglio chi è Pamela Camassa, protagonista dell’Isola dei Famosi. A seguire tante curiosità sul suo conto, dall’età alla vita privata, per passare a Instagram e social. Ma partiamo dalla scheda tecnica con tutti i suoi dati…

Chi è Pamela Camassa

Nome e Cognome: Pamela Camassa

Data di nascita: 22 aprile 1984

Luogo di nascita: Prato

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 64 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: showgirl ed ex modella

Fidanzato: Pamela è fidanzata con Filippo Bisciglia

Figli: Pamela non ha figli

Tatuaggi: Pamela ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @pamelacamassareal

Pamela Camassa età, altezza e biografia

Partiamo dalla biografia. Quanti anni ha Pamela Camassa e qual è la sua data di nascita? Per rispondere a questa domanda possiamo dire che la naufraga de L’Isola dei Famosi è nata il 22 aprile 1984 a Prato e la sua età oggi è di 39 anni.

Conosciamo anche altezza e peso corrispondenti rispettivamente a 1 metro e 78 centimetri e 64 kg.

Tra le altre informazioni sulla sua biografia sappiamo che è diplomata in ragioneria presso all’ITC Dagomari.

Vita privata

Della vita privata di Pamela Camassa possiamo dirvi che è felicemente fidanzata con l’amato conduttore Filippo Bisciglia. Quanti anni ha? Il presentatore di Temptation Island ha 45 anni d’età.

Da tanto tempo sono una coppia ma non hanno figli e non c’è alcuna gravidanza in vista. E nonostante siano fidanzati, Pamela e Filippo si considerano marito e moglie.

Dove seguire Pamela Camassa: Instagram e social

Chi non si volesse perdere nemmeno una news di Pamela Camassa può farlo seguendola sui social. Potete farlo mediante Facebook, dove detiene una pagina ufficiale con tanto di verificato, aggiornata costantemente.

Così come lo è anche la pagina Instagram di Pamela Camassa. Qui troviamo attimi di vita privata e lavorativa e un buonissimo numero di follower a suo seguito.

La carriera

Cosa ha fatto Pamela Camassa in carriera? A quali trasmissioni, film e serie TV ha partecipato prima di vederla oggi come concorrente de L’Isola dei Famosi?

Qui di seguito vi riporteremo le tappe fondamentali della sua carriera, che l’hanno vista esordire sul grande schermo con la pellicola Via del Corso, diretta da Adolfo Lippi. Qui ha interpretato un ruolo da protagonista accanto a Ilaria Spada e Laura Chiatti.

E poi cosa è successo?

Miss Italia

È il 2002 quando Pamela Camassa è riuscita a trionfare con il titolo di Miss Mondo Italia, che le ha poi permesso di rappresentare l’Italia a Miss Mondo nello stesso anno.

Vi rinuncerà però come segno di protesta a sostegno delle donne maltrattate in Nigeria, Paese ospitante della manifestazione.

Poi la chiamata a Miss Italia nel 2005, dove si è classificata al terzo posto.

Ballando con le Stelle

Dopo aver preso parte a I raccomandati su Rai 1, con cui ha spiccato il volo nel piccolo schermo, ha partecipato a Ballando con le Stelle.

In questo caso, ancora una volta, è arrivata a un passo dalla vittoria, classificandosi seconda. Non tutti ricorderanno ma ha preso parte anche all’edizione ucraina del programma.

La Talpa

Poi I migliori anni, ancora accanto a Carlo Conti, per passare alla terza edizione de La Talpa.

Qui non ha avuto gran fortuna ed è stata eliminata dopo poche puntate. A vincere l’edizione fu Karina Cascella, seguita da Clemente Russo e Melita Toniolo.

Tale e Quale Show

A seguire Pamela Camassa ha continuato a lavorare tra cinema e teatro, prendendo parte a diversi film e trasmissioni TV come vedremo in seguito.

Come non menzionare poi nel 2012 il suo ruolo di concorrente alla seconda edizione di Tale e Quale Show. Personaggio rivelazione secondo la critica, ha avuto modo di prendere parte al torneo dei campioni e alla serata dei duetti.

E da qui ha proseguito ancora con tanti altri progetti lavorativi.

Amici Celebrities

Passiamo poi al 2019 quando insieme al suo fidanzato Filippo Bisciglia, anche lei ha preso parte alla prima edizione di Amici Celebrities, riuscendo a trionfare.

Pensate che in passato, come svelato a Verissimo, Pamela Camassa ha anche fatto un provino per Amici. Durante uno stage con Steve La Chance che chiese di replicare una coreografia, lei vedendo tutti molto più bravi, rinuncio al sogno.

Non si sentiva in grado e fece finta di farsi male alla caviglia. Qualcosa che mai aveva raccontato.

I programmi TV con Pamela Camassa

Oltre a quelli già menzionati, qui in elenco troverete altri programmi televisivi in cui abbiamo visto Pamela Camassa come opinionista, valletta e giurata:

I raccomandati (2006)

I migliori anni (2008, 2013)

Poker for Charity (2009)

Derby del cuore (2011)

Una giornata particolare a spasso con le Miss (2011)

L’anno che verrà (2011)

Attenti a quei due – La sfida (2011 e 2012)

Maxinho do Brazil (2014)

Selfie – Le cose cambiano (2017)

E non è finita qui!

Film e serie TV

Non solo tanta televisione per Pamela Camassa. In carriera ha recitato anche per il cinema ed è stata tra i protagonisti di alcuni film:

Via del Corso (2000)

Un’estate al mare (2008)

Cenci in Cina (2009)

Ma l’abbiamo vista non solo sul grande schermo, ma anche in TV, in uno dei prodotti Sky più amati dal pubblico. Non tutti ricorderanno forse ma Pamela Camassa ha avuto modo di recitare anche nella serie TVI delitti del BarLume ( nel 2016)

Pamela Camassa a L’Isola dei Famosi

Già abituata ai reality show (e talent), Pamela Camassa è tra I protagonisti de l’Isola dei Famosi nel 2023.



Ha deciso di partire grazie al sostegno di chi ama e la voglia di mettersi in gioco sfidando se stessa, ha detto a Sorrisi. Durante il periodo di permanenza le mancheranno le vecchie abitudini e il non poter fumare. Ma è consapevole di fare un favore alla sua salute.



Si è allenata non solo fisicamente, ma anche mentalmente, dato che in Honduras si mangerà davvero poco. E no, non ha mai vissuto un’esperienza simile a quella che si troverà ad affrontare a L’Isola.

Il percorso di Pamela Camassa a L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi parte il 17 aprile su Canale 5. A prendere parte al gioco, come dicevamo, è Pamela Camassa. Come se la caverà durante questa esperienza così complessa? Non ci resta che attendere per scoprirlo e seguire passo passo il suo percorso.

1° settimana: Pamela sbarca a L’Isola e fa parte della tribù degli Accoppiados. Questo perché dopo l’esclusione di Claudia da parte delle ragazze del gruppo, la Camassa è stata fortemente voluta dalla naufraga per diventare un duo.

2° e 3° settimana: Sull’isola ha festeggiato il suo 39esimo compleanno. Una torta per lei da condividere con i compagni. Si è detta preoccupata invece dopo l’infortunio di Claudia. (IN AGGIORNAMENTO)