Vincenzo Chianese | 27 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Grandi emozioni questa sera nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Ma chi sono questa volta i nominati candidati alla prossima eliminazione?

I nominati de L’Isola dei Famosi

Manca sempre meno alla finale de L’Isola dei Famosi e ormai i naufraghi stanno dando il massimo per potersi conquistare un posto per l’ultima puntata. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, questa sera è andata in onda una nuova diretta del reality show, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. Stasera c’è stata infatti una nuova eliminazione e a lasciare l’Honduras è stato Dario Cassini. Non sono mancate anche diverse prove e ovviamente le tradizionali nomination.

Le prime due concorrenti a finire di diritto al televoto sono state Karina Sapsai e Matilde Brandi, che hanno perso due sfide. Successivamente il resto dei naufraghi de L’Isola dei Famosi ha fatto le proprie votazioni nel segreto della Palapa. Ecco cosa è accaduto:

Alvina ha nominato Linda

ha nominato Stoppa ha nominato Artur

ha nominato Samuel ha nominato Artur

ha nominato Linda ha nominato Artur

ha nominato Artur ha nominato Linda

ha nominato Matilde ha nominato Artur

ha nominato Karina ha nominato Samuel

ha nominato Edoardo Franco ha nominato Artur

Ma non è finita qui. A sorpresa infatti stasera c’è stato un secondo giro di nomination, che stavolta sono state però palesi. Ecco dunque cosa è accaduto:

Artur ha nominato Samuel

ha nominato Edoardo Franco ha nominato Linda

ha nominato Karina ha nominato Stoppa

ha nominato Linda ha nominato Edoardo Franco

ha nominato Samuel ha nominato Linda

ha nominato Alvina ha nominato Artur

ha nominato Stoppa ha nominato Linda

ha nominato Matilde ha nominato Linda

A quel punto è arrivata la nomination della leader Khady, che ha votato Stoppa. Ma chi sono dunque i nominati della puntata del 26 maggio de L’Isola dei Famosi? A finire al televoto sono stati Karina, Matilde, Artur, Linda e Stoppa.