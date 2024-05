NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera nel corso della nuova puntata de L’Isola dei Famosi è arrivato il verdetto del televoto. Dario Cassini è stato così eliminato mentre Edoardo Franco è risultato essere il naufrago più votato.

Dario Cassini lascia L’Isola dei Famosi

Ci avviciniamo sempre di più alla finale di questa edizione de L’Isola dei Famosi e ormai i colpi di scena sono all’ordine del giorno in Honduras. Stasera nel mentre sta andando in onda su Canale 5 una nuova puntata del reality show e come al solito non mancano le emozioni. Come sappiamo in questi giorni a scontrarsi al televoto sono stati ben 5 naufraghi: Dario Cassini, Artur Dainese, Edoardo Franco, Linda Morselli e Karina Sapsai. Poco fa così è arrivato il verdetto definitivo e abbiamo scoperto chi è stato eliminato dal gioco. Ma vediamo cosa è accaduto e le percentuali.

A salvarsi immediatamente dalla nomination sono stati Linda e Artur. Ma non è finita qui. Poco dopo Vladimir Luxuria si è collegata con i concorrenti rimasti e ha letto il verdetto definitivo. A salvarsi è stato così Edoardo, seguito da Karina. A essere eliminato è stato invece Dario.

Il pubblico ha deciso: Dario deve definitivamente lasciare l'#Isola pic.twitter.com/NZHWLEcfNu — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 26, 2024

Ma quali sono state le percentuali? Andiamo a scoprirlo. Edoardo è risultato essere il naufrago più amato de L’Isola dei Famosi, con il 53% dei voti. A seguire troviamo Artur con il 27% dei voti, Karina e Linda con il 7% e Dario, risultato il meno votato con il 6% dei voti.

Cassini dunque lascia il reality show e a breve farà rientro in Italia.