Nicolò Figini | 19 Aprile 2024

Andiamo a scoprire chi sono tutti i nominati della quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2024. I concorrenti che rischiano l’eliminazione.

I nominati de L’Isola dei Famosi 2024

La puntata del 18 aprile 2024 de L’Isola dei Famosi è stata carica di eventi. Prima di tutto è stato annunciato il ritorno in gara di Marina Suma dopo l’infortunio della scorsa settimana. In seguito abbiamo assistito a un litigio tra i naufraghi e Daniele Radini, che ha anche fatto una battuta su Chiara Ferragni e il Pandoro-Gate.

Successivamente sono state fatte alcune prove per decretare il nuovo leader e dopo la Prova del Fuoco il titolo è stato per la seconda volta consecutiva di Samuel Peron. Gli immuni, invece, sono stati Marina Suma (perché si sta riprendendo da un infortunio), Pietro (perché ha vinto la prova immunità un’altra volta) e Daniele (che ha ricevuto l’immunità dall’amico). Poi è arrivato il momento delle nomination:

Edoardo Stoppa ha nominato Khady

Peppe Di Napoli ha nominato Maitè

Greta ha nominato Khady

Artur ha nominato Alvina

Pietro ha nominato Samuel

Joe ha nominato Peppe

Khady ha nominato Maitè

Valentina ha nominato Khady

Matilde ha nominato Alvina

Daniele ha nominato Joe

Marina ha nominato Peppe

Maitè ha nominato Peppe

Alvina ha nominato Daniele

Ovviamente ci sono stati vari scontri come al solito. In nomination a L’Isola dei Famosi 2024, quindi, troviamo Artur, Peppe, Khady, Maitè e Alvina (nominata dal leader). Il pubblico sceglierà chi eliminare. Molto presto, quindi, scopriremo di chi si tratta. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.