A L’Isola dei Famosi un naufrago è stato accusato di aver rubato del cibo per poi mangiarlo di nascosto dagli altri

Greta Zuccarello ha puntato il dito contro un naufrago che avrebbe infranto il regolamento de L’Isola dei Famosi e lo ha accusato di aver rubato del cibo. Ecco che cosa è successo.

L’accusa a L’Isola dei Famosi

Questa sera nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo assistito a una stoccata che Daniele ha lanciato a Chiara Ferragni citando il Pandoro-Gate durante una lite con i naufraghi. In seguito, durante le nomination, è stata lanciata una dura accusa da parte di Greta Zuccarello:

“C’è stato un fatto di qualcuno che ha sottratto del cibo, non nostro ma di altre persone, ed è stato mangiato. Ci siamo andati di mezzo tutti e io sinceramente…”.

La naufraga de L’Isola dei Famosi, anche se abbastanza titubante, ha poi fatto il nome di Pietro. Lui si è preso tutta la responsabilità della violazione del regolamento ma in realtà non ha agito da solo. Non è stato lui a trafugare il cibo, bensì lo ha mangiato insieme ad altre persone:

“Io ho mangiato del cibo rubato e sono stato complice. Spero che le altre persone possano rieducarmi e aiutarmi. Mi hanno dato del cibo rubato. Io però non faccio nomi, io ho sbagliato e lo ammetto.

Mi sento l’unico responsabile. Hanno mangiato tre o quattro persone. Se loro non hanno le pa**e di dire chi sono a questa età c’è da farsi un bell’esame”.

Purtroppo non ha voluto fare nomi e Vladimir Luxuria ha promesso che molto presto lo Spirito dell’Isola dei Famosi rivelerà la punizione. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutte le news.