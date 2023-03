NEWS

Nicolò Figini | 1 Marzo 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola dei Famosi, la smentita di Alvin?

In questi ultimi giorni abbiamo parlato di una presunta lite tra Alvin e la conduttrice de L’Isola di Famosi. Stando alle indiscrezioni pare, infatti, che Alvin sia stato escluso dalla lista dei possibili inviati de L’Isola dei Famosi. Ma quale sarebbe la ragione? Nonostante l’amicizia che li lega da venti lunghi anni, i due sarebbero ai ferri corti. Una fonte vicina agli ambienti Mediaset avrebbe affermato: “Ilary e Alvin non si sopportano più”.

Alvin avrebbe persino dato un ultimatum: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Allo stesso tempo, però, c’è anche ci afferma che sarebbe stata proprio la conduttrice de L’Isola dei Famosi a escluderlo. Ma che cosa c’è di vero? In queste ultime ore proprio l’ex inviato de L’Isola ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Questo contiene uno screenshot di una conversazione con la Blasi.

Non leggiamo il contenuto perché si tratta di audio che non sono riproducibili in questo momento. Da una parte e dall’altra durano solo qualche secondo. Nella descrizione leggiamo: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”. Tra gli hashtag leggiamo “adesso basta”, “ma si può”, “dopo tutto” e “delusione”. A questo punto l’opinione pubblica si divide in due. Da una parte c’è chi dice che qualcosa sia successo davvero tra lui e la conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Dall’altra, invece, le persone ridono perché sono convinte che sia solo una battuta. Una presa in giro a tutti coloro che credono che abbiano discusso davvero. Al momento non sappiamo quale sia la verità e rimaniamo in attesa di spiegazioni ulteriori. L’Isola avrà inizio ad aprile e l’inviato non è ancora stato annunciato. Non sappiamo nemmeno chi prenderà parte al cast di concorrenti. Gli unici nomi che si conoscono sono quelli degli opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.