Vincenzo Chianese | 15 Marzo 2024

Isola dei Famosi

Manca sempre meno alla partenza de L’Isola dei Famosi 2024 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata. In queste ore però si è parlato di una presunta nuova regola che sta già facendo discutere il web.

La presunta nuova regola de L’Isola dei Famosi 2024

Mancano solo pochissime settimane all’inizio ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024 e tutto inizia a essere pronto per la partenza del reality show. Come tutti sappiamo la nuova edizione verrà condotta da Vladimir Luxuria, che dopo aver ricoperto il ruolo di opinionista si prepara a questa nuova avventura. Nel mentre in questi giorni si sta molto discutendo sul cast di naufraghi che partiranno per l’Honduras, tuttavia a oggi non sono ancora giunte news certe in merito. Non mancano le indiscrezioni anche circa i nuovi opinionisti e sull’inviato, che potrebbe non essere Alvin. Mentre attendiamo conferme, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web.

Stando a quanto ha rivelato Gabriele Parpiglia in diretta a RTL, sembrerebbe che quest’anno ci sia una presunta nuova regola che riguarda la scelta dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024. Secondo quanto ha riportato il giornalista infatti pare che i naufraghi non potranno avere tatuaggi visibili sul loro corpo. A svelare il motivo di questa scelta è stato lo stesso Parpiglia, che ha affermato:

“È una notizia che ho avuto solo questa mattina. I partecipanti tassativamente non dovranno avere tatuaggi. Oggi con un tatuaggio si può raccontare una storia, si può aprire un concetto su argomenti delicati. Quindi siccome siamo tutti per il politically correct, io allora condivido”.

Naturalmente sul web si sta già discutendo di questa presunta nuova regola che coinvolge i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024 e gli utenti si sono letteralmente divisi. Attualmente però da parte della produzione non è ancora giunta alcuna conferma in merito e di conseguenza al momento l’indiscrezione va considerata come tale.