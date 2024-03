Bagno di folla per Mirko Brunetti, che viene scortato dalle guardie del corpo (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

Grande Fratello

Nelle scorse ore Mirko Brunetti ha preso parte a un evento organizzato dall’ex gieffino Ciro Petrone e per l’occasione è stato accolto da una gigantesca folla di fan napoletani.

Bagno di folla per Mirko Brunetti

Mirko Brunetti e la sua storia con Perla Vatiero hanno sicuramente conquistato gli spettatori del Grande Fratello e per tale ragione oggi è un personaggio pubblico molto amato in tutta Italia. Non stupisce, quindi, che ovunque vada venga accolto dalle urla dei fan, che lo hanno seguito fin dalla sua esperienza a Temptation Island.

Ieri sera l’ex gieffino ha presenziato a un evento a Napoli in occasione del nuovo negozio di abbigliamento aperto da Ciro Petrone. All’inaugurazione vi erano molti ex concorrenti, tra i quali possiamo menzionare Fiordaliso, Samira Lui, Angelica Baraldi, Marco Maddaloni e altri.

Sul web, però sono diventati virali dei video in cui notiamo come Mirko Brunetti sia stato accolto da un bagno di folla non appena è arrivato al negozio. All’ingresso è stato accompagnato da quelle che sembrano delle guardie del corpo, in modo che le fan non potessero strattonarlo troppo.

Ma in che senso Mirko scortato insieme alle guardie del corpo dall’inaugurazione del negozio di abbigliamento di Ciro? Addirittura e chi é 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#sergetti #grandefratello #mirko pic.twitter.com/iZqLXfqSvh — Ilaria (@ilariaa_am) March 17, 2024

Mirko è poi uscito dal locale per urlare “dove sono le ‘Perline’?” scatenando così le urla di tutte le presenti. L’ex gieffino ha poi commentato sui social di essersi emozionato nel percepire un affetto così grande nei suoi confronti:

“Rivedo questi momenti e non riesco a dormire. Il vostro calore, i vostri sorrisi, gli abbracci e le belle parole. La vostra attesa e pazienza. C’è stato un momento in cui mi sono commosso, grato di tutto ciò.

Qualcuno dirà che è esagerato: può essere vero, come vero è ciò che arriva dritto al cuore delle perone. Non smetterò mai di dirvi grazie. Vi voglio bene”.

Sicuramente non sarà l’ultima volta che vedremo così tante persone recarsi a un evento per vedere Mirko, soprattutto nel momento in cui anche Perla uscirà dal Grande Fratello e i fan faranno i salti mortali per fotografarli insieme.