Artur ammette che tradirebbe Khady, l’amica va su tutte le furie e lo attacca: “È un parassita” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Durante L’Isola dei Famosi Khady e Artur hanno litigato a causa del gioco della verità che è stato fatto nel corso della settimana. Andiamo a scoprire cos’hanno affermato e come sono i loro rapporti oggi.

La lite tra Artur e Khady a L’Isola dei Famosi

Oggi, 13 maggio 2024, Khady e Artur sono stati protagonisti di un confronto in seguito a ciò che è accaduto durante un daytime de L’Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria ha mostrato un video in cui il leader ha letto delle domande ai vari naufraghi e quando è stato il turno di Artur gli ha chiesto se ha sempre detto la verità e se tradirebbe l’amica durante il gioco.

Il naufrago ha affermato di essere sempre stato sincero e che all’interno del reality la tradirebbe. Di lì a poco Khady ha espresso tutta la sua rabbia parlando anche con altri concorrenti e ha ammesso che non se lo sarebbe mai aspettato: “Io gli ho sempre parato il c**o e mi sono presa le punizioni. Artur è un parassita“.

Khady è delusa dal comportamento di Artur! #Isola pic.twitter.com/vYbLXHyOzO — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Tornati in diretta a L’Isola dei Famosi, quindi, la conduttrice ha chiesto l’intervento di Artur il quale ha tentato di spiegarsi meglio:

“Io ho risposto pensando che prima o poi qui dobbiamo nominarci se arriviamo in finale. Dovevo spiegarmi male, non ho la sensibilità che ha Khady. Ieri abbiamo chiarito, nella vita reale non potrei mai tradire un’amica”.

Tuttavia la Gueye non è sembrata molto convinta e non crede alle sue parole. Per tale ragione ha promesso che agirà di conseguenza e il loro rapporto non sarà più come prima:

“Lo reputavo mio amico, credo molto nel valore dell’amicizia e della lealtà. Per lui il gioco è più importante, non oso immagine fuori cosa sia disposto a fare. Agirò di conseguenza”.

Voi che cosa ne pensate di tutta questa situazione? Fatecelo sapere con un commento.