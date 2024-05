Samuel Peron riabbraccia la moglie dopo un mese sull’Isola e scoppia a piangere (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Nella puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi Samuel Peron ha ricevuto una commovente sorpresa da parte della moglie Tania. Ecco tutto quello che è successo.

La sorpresa della moglie a Samuel Peron

Dopo aver visto il confronto in diretta tra Greta e Rosanna, che ha accusato l’altra naufraga di avere un feeling speciale con Samuel Peron, proprio quest’ultimo ha ricevuto una tenera sorpresa dalla moglie. La conduttrice Vladimir Luxuria però lo ha messo davanti a una scelta molto complica, ma andiamo a vedere passo passo tutto ciò che è successo.

Vladimir ha fatto percorrere una specie di ponte al naufrago e sopra ogni gradino vi era una parola chiave, che racchiudeva un significato specifico per il ballerino. Si è partiti dalla timidezza fino ad arrivare a “mamma“, una persona speciale che purtroppo Samuel ha perso solo un paio di anni fa. Tutto il pubblico a casa e in studio si è commosso fortemente ascoltando le sue parole.

"Godetevi i vostri genitori"

Le prole di Samuel ci sono arrivate dritte al cuore! ❤️‍🩹#Isola pic.twitter.com/Qa8L3jmpsB — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

“Lei è stata una donna che mi ha dato moltissimo, l’ho vista piangere per poter farmi avere ciò che ho ottenuto nella mia carriera. Il mondo dello spettacolo era un’ambizione sua, ma per ragioni personali ha dovuto abbandonare tutto e andare a lavorare per sostenere la famiglia.

Lei un giorno mi disse che l’ambizione era quella di essere dove ero io in quel momento. Spero di averle dato tanta gioia quando era in vita perché se lo meritava. Se fosse qui le direi che la amo alla follia, parole che nella mia vita ho sempre usato alla follia”.

In seguito Samuel Peron è stato posto davanti a una scelta: poco dopo aver parlato dell’amore per la moglie e il figlio ha dovuto decidere se mangiare delle lasagne con un altro naufrago o riabbracciare Tania. Dopo aver ascoltato i consigli degli altri concorrenti ha preferito ricongiungersi con la compagna ed è scoppiato a piangere ripetendole più volte quanto la ama.

Il momento ha intenerito tutto il web e non vediamo l’ora di vedere molti più momenti come questo.