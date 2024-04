Chi è Artur Dainese? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

A partire da lunedì 8 aprile 2024 avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi e tra i concorrenti troveremo anche Artur Dainese. Se non sapete di chi stiamo parlando ci pensiamo noi a tenervi informati con tutte le news sul suo conto. Dalla vita privata al profilo Instagram e la carriera.

Chi è Artur Dainese

Nome e cognome: Artur Dainese

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: Cherson (Ucraina)

Età: 34 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: 1 metro e 83 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: modello

Fidanzata: Artur sembra essere single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @arturdainese

Artur Dainese età e biografia

Chi è e quanti anni ha Artur Dainese? Il concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 nasce in Ucraina e solo in seguito si trasferisce in Italia con la sua famiglia. La sua età è di 34 anni e ha un’altezza pari a 1 metro e 83 centimetri. Non abbiamo informazioni sul suo peso, ma grazie al fisico prestante è riuscito a ottenere diverso opportunità lavorative.

Non abbiamo notizie sugli studi che ha compiuto e nemmeno sui genitori. Sappiamo solamente che sembra essere molto legato alla madre, che lavora nel settore delle pulizie, e alla nonna. Come riporta anche il sito Telecinco, inoltre, ha affermato: “Non ho un padre, quindi sono l’unico uomo che può fare qualcosa per la mia famiglia“.

Artur Dainese ha diversi hobby, come per esempio godersi il sole al mare o in barca, ama viaggiare e il settore della moda. Ha abitato per un periodo a Ibiza ma oggi sembrerebbe vivere a Milano.

Fidanzata

Purtroppo le informazioni sulla vita privata di Artur Dainese sono molte poche in quanto sembra tenere molto alla sua privacy.

Al momento dobbiamo dare per scontato che si single perché non si capisce, nemmeno tramite i suoi profili social, se sia fidanzato oppure no.

Durante Supervivientes in molti hanno ipotizzato che potesse nascere una coppia tra Artur e Adara Molinero ma così non è stato.

Se rivelerà di avere una fidanzata durante la partecipazione a L’Isola dei Famosi 2024 vi terremo aggiornati.

Dove seguire Artur Dainese: Instagram e social

Dove possiamo seguire Artur Dainese durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi 2024 e anche in seguito?

Su Twitter è presente ma non sembra aggiornare il profilo dall’estate del 2023. Si passa, poi, a TikTok all’interno del quale possiamo notare alcuni video.

Concludiamo poi con Facebook e Instagram. Su quest’ultimo social condivide molto poco della sua vita privata e vediamo prevalentemente selfie o foto in cui lavora.

Carriera

La carriera di Artur Dainese nel mondo dello spettacolo inizia attraverso il lavoro di modello. In seguito prende parte al programma televisivo Temptation Island Vip, la cui prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, nel ruolo di tentatore.

Nel 2023 approda a Supervivientes dove arriva tra i finalisti e si classifica al quinto posto. L’anno seguente, invece, viene scelto come naufrago a L’Isola dei Famosi, che viene condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria.

Supervivientes

Nel 2023 partecipa a Supervivientes (la versione spagnola de L’Isola dei Famosi) e riesce ad arrivare tra i finalisti.

Purtroppo però viene eliminato classificandosi alla quinta posizione.

Temptation Island Vip

Nell’ormai lontano 2018 partecipa alla prima edizione di Temptation Island Vip.

all’epoca aveva 28 anni e nella stessa edizione, all’interno del suo gruppo, erano presenti anche Andrea Cerioli, Francesco Chiofalo, Pierpaolo Pretelli e Davide Rossi.

Artur Dainese a L’Isola dei Famosi 2024

Artur Dainese, come rivelato nel mese di aprile 2024. è entrato a far parte del cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Sui social non ha ancora commentato la sua partecipazione ma sul suo profilo Instagram possiamo vedere i tanti post in cui è stato menzionato.

Nell’attesa di scoprire come se la caverà possiamo fare un breve ripasso di tutti i concorrenti.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024

Questa edizione de L’Isola dei Famosi viene condotta da Vladimir Luxuria, che accanto avrà Sonia Bruganelli e Dario Maltese come opinionisti. L’invitata in Honduras sarà, invece, Elenoire Casalegno.

Ma chi sono i concorrenti? Tra gli uomini possiamo menzionare: Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Joe Bastianich e Samuel Peron.

Per quanto riguarda le donne, invece, citiamo: Valentina Vezzali, Greta Zuccarello, Selen, Matilde Brandi, Maité Yanes, Francesca Bergesio e Marina Suma.

Il percorso di Artur a L’Isola dei Famosi 2024

Il percorso di Artur Dainese a L’Isola dei Famosi 2024 ha inizio a partire da lunedì 8 aprile. Il naufrago sbarcherà in Honduras davanti a milioni di telespettatori.

Come abbiamo già detto, per il modello non è un’esperienza del tutto nuova quindi saprà già come muoversi in questi panni. Vedremo come se la caverà però con gli altri sfidanti.

