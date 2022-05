Baci a L’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha lanciato una nuova sfida per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, come Prova Ricompensa. Prima di tutto ha annunciato di aver lanciato sui social un sondaggio. Il pubblico, infatti, ha dovuto scegliere quali tre naufraghi avrebbero dovuto partecipare al bacio subacqueo in apnea. Sono stati scelti Carmen, Edoardo e Maria Laura. In studio, però, è successo qualcosa di analogo anche senza acqua. Ilary ha chiesto a Nicola se sapesse come funziona il gioco: “Tu iperventili, iperventili e poi trattieni il fiato e dai il bacio“.

La conduttrice ha suggerito: “Vogliamo fare una prova? Avvocato e Ilona? Le coppie le decido io. Assolutamente sì. Bacio a stampo, tre minuti. Dai, bello! Non dovete respirare. E poi tu e Vladimir. Dovete stare in apnea e trattenere il fiato. Noi teniamo il tempo. Certo, tu e Vladi. Io reggo la candela? Che faccio? Mettetevi qui e qui. Ma il tempo chi lo fa partire? Vai, Roberto. Pensaci tu. Date il via“. A candidarsi anche Zequila con Delia. Ecco, quindi, la prova ha inizio.

Le coppie cominciano a baciarsi. A un certo punto, però, la presentatrice de L’Isola dei Famosi afferma: “Delia e Antonio con la mano, ma dai!“. La Duran, ridendo, ha detto: “Ne sta approfittando, ne sta approfittando“. Ilary, infine, ha dichiarato: “Hanno respirato, hanno respirato! Hanno vinto Vladimir e Nicola!“. La Blasi, quindi, ha scherzato sul rossetto che avevano sulle labbra l’Avvocato e Savino: “State bene con il rossetto. No, ti prego, Roberto. Mettetevi vicini. Non avete vinto niente però“.

Vladimir, inoltre, scherzando ha affermato: “No, però, Nicola bacia bene!“. Un momento che ha divertito molto il pubblico a casa e in studio. Vi ricordiamo che la puntata completa de L’Isola dei Famosi potrete recuperarla su Mediaset Infinity.

