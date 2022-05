Lo scontro tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini

Marco Maccarini in questi giorni è finito sotto attacco a L’Isola dei Famosi. Alcuni suoi atteggiamenti hanno destato le perplessità dei naufraghi, specialmente di Carmen Di Pietro. Quest’ultima è arrivata spesso allo scontro con il conduttore televisivo e tra loro sono volate davvero parole grosse. Alcuni suoi esperimenti in Honduras (che hanno provocato una bruciatura alla mano a Pamela Petrarolo) hanno mandato su tutte le furie Carmen, la quale non è riuscita a trattenersi e attaccare Marco.

Nonostante Maccarini si sia scusato in tutti i modi, la Di Pietro non ha accettato questo suo modo di fare. Tra l’altro durante un confessionale e in uno sfogo con i compagni ha dato del “buffone, bugiardo e rosicone” a Marco Maccarini. Il tutto è proseguito nel corso dei giorni e Carmen Di Pietro si è confrontata con gli altri naufraghi e le sue lamentele sono proseguite.

Dalla sua Marco Maccarini si è difeso, sottolineando come Carmen abbia decisamente esagerato nei suoi confronti e non era necessario scaldarsi così: “Questa è falsità, io vorrei verità, da lei ho sempre subito, mi ha massacrato di insulti e cattiverie”. Lo stesso ha detto di sentirsi preso in giro da lei. Ma non è finita, perché a Marco è stato recriminato anche il fatto di aver deciso di premiare Nicolas (scelta per i più astuta) e Pamela (tra le ultime arrivate) con del cibo da condividere insieme a lui.

Questo gesto ha scatenato una nuova discussione, proseguita in puntata e ha coinvolto anche Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Marco Maccarini ha continuato a dirsi dispiaciuto per queste incomprensioni, che spera di risolvere.

Tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini, comunque, più o meno c’è stato un chiarimento. (VIDEO CLICCANDO QUI e CLICCANDO QUI) Non è escluso, però, che possano riemergere delle vecchie ruggini nei prossimi giorni a L’Isola dei Famosi.

