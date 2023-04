NEWS

Debora Parigi | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Per la terza puntata dell’Isola dei famosi c’è un cambio di programmazione, nessuna messa in onda di lunedì. Ecco quando

L’Isola dei famosi non va in onda il 1° maggio: cambio di giorno

Siamo solo alla seconda puntata dell’Isola dei famosi e già iniziano i cambi di programmazione. Il motivo però è chiaro e lecito. Come sappiamo, infatti, il reality va in onda ogni lunedì. Ma la terza puntata cadrebbe per il 1° maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Essendo giorno di festa e anche con altri programmi in TV, Mediaset ha deciso di fare un piccolo cambio.

E così lunedì prossimo non andrà in onda il reality condotto da Ilary Blasi. Ma non salterà l’appuntamento, semplicemente è rimandato e di un solo giorno. Infatti la terza puntata dell’Isola dei famosi andrà in onda martedì 2 maggio.

Cosa accadrà nella prossima puntata? Ancora è presto per saperlo, ma ci sarà ovviamente una nuova eliminazione a seguito di un televoto da parte del pubblico. Anche questa volta gli spettatori saranno chiamati a scegliere chi salvare tra i nominati che risulteranno alla fine di questa seconda puntata. Chi sarà il secondo eliminato di questa edizione dopo quella di Marco Predolin di stasera?

Non mancheranno inoltre la prova ricompensa e anche la prova leader. Sicuramente parleranno di quello che accadrà nel corso della prossima settimana. E, vedendo quello che è successo in questi primi 7 giorni, avremo quasi certamente altre dinamiche interessanti tra i naufraghi.

Per vedere la diretta e tutti i contenuti del reality potete farlo sul sito di Mediaset Play.