Marco Predolin è il primo eliminato dell’Isola dei famosi 2023

Debora Parigi | 24 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Chi è stato eliminato nella seconda puntata dell’Isola dei famosi 2023

Lunedì 17 aprile è partita l’edizione 2023 dell’Isola dei famosi. Tutti i naufraghi sono sbarcati in Honduras e ci sono state subito le prime nomination. Ma come si è svolto il tutto? I concorrenti sono stati prima di tutto divisi in tre tribù. Poi c’è stata la prova leader che ha visto vincere Simone, così la tribù degli Accoppiados è risultata immune alle nomination.

Quindi tutti i naufraghi hanno fatto i nomi di che avrebbero voluto mandare al televoto. Dalle nomination, il più nominato è risultato essere Marco Predolin. Mentre il leader Simone (insieme al suo compagno di gioco Alessandro Cecchi Paone) ha mandato al televoto Helena Prestes. E durante questa settimana il pubblico è stato chiamato a scegliere ci salvare.

Come sarà andato il televoto? Il verdetto è stato annunciato nella prima parte di questa seconda puntata del reality, dopo la prova ricompensa E così tra Marco ed Helena l’eliminato della seconda puntata dell’Isola dei famosi è stato Marco Predolin. Queste le percentuali di preferenza: Helena 63% e Marco 37%.

Nessuno dei naufraghi lo sa, ma Predolin finirà su un’isola chiamata Sant’Elena in cui resterà da solo e quindi non sarà ancora eliminato definitivamente. Insomma, come è successo nelle scorse edizioni.

La diretta del reality condotto da Ilary Blasi può essere seguita sul sito di Mediaset Play.