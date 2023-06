Isola, Christopher accusa Nathaly: “L’ho trovata due volte nel mio letto”, lei sbotta

NEWS

Debora Parigi | 20 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Botta e risposta in studio all’Isola dei famosi quando Nathaly ha riferito che Christopher diceva in giro che lei ci aveva provato con lui

La discussione all’Isola dei famosi tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni

Dopo la mezzanotte alla finale dell’Isola dei famosi è arrivata in studio Nathaly Caldonazzo, grande protagonista di questa edizone del reality. Dopo aver salutato tutti e ringraziato, è stata fatta accomodare accanto a Simone e Alessandro. Successivamente Ilary Blasi ha lanciato la pubblicità.

Tornati in studio, prima di proseguire con la puntata, la conduttrice è tornata da Nathaly Caldonazzo perché aveva notato che lei e Christopher Leoni non si parlavano e c’era qualcosa di strano tra loro. E così lei ha tirato fuori una storia che non era stata detta nel corso di tutte queste puntate, poiché nemmeno la conduttrice lo sapeva. In pratica la Caldonazzo ha detto che Christopher aveva detto a tutti che lei si era buttata sul suo letto.

La Blasi ha ovviamente chiesto delucidazioni e Nathaly ha spiegato: “Una notte dormivo, mi sono spostata e la gamba ha toccato la sua. Lui è andato a dire tutti che io ci ho provato con lui”. Christopher ha replicato: “Lei, due volte nella stessa notte, l’ho trovata nel mio letto e mi ha detto di non essersene accorta”.

A questo punto è intervenuta Vladimir Luxuria che ha difeso a spada tratta Nathaly. E infatti si è scagliata contro Christopher dicendo: “Anche se fosse vero e non è vero, trovo sia squallido tu dica una cosa del genere”. Lo studio è scoppiato in un lungo applauso.

