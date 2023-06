Isola dei famosi, cosa mangiavano davvero i naufraghi? Marco Mazzoli fa delle rivelazioni

NEWS

Ecco cosa mangiavano i concorrenti dell’Isola dei famosi

Si è conclusa da meno di una settimana l’edizione 2023 dell’Isola dei famosi, vinta dallo speaker radiofonico Marco Mazzoli con una grande percentuale di voti. Tornato a casa, quindi, il vincitore del reality ha rilasciato varie interviste con dichiarazioni molto interessanti. E di recente ha fatto anche una lunga diretta Instagram per risposndere alle domande dei fan dando alcune curiosità.

A tal proposito, tanti spettatori si chiedono se davvero i concorrenti mangiano solo riso, cocchi e quello che riescono a pescare. Dato che non c’è la diretta h24, potrebbe essere che i naufraghi assumano altro cibo senza che venga mostrato. Invece è proprio com abbiamo visto e lo stesso Mazzoli lo ha spiegato:

“Cosa si mangiava? Siamo andati a fasi, nella prima fase non si mangiava niente e purtroppo è tutto vero. E sono contento, perché anche io pensavo fosse tutto tarocco. Vivendolo ho sofferto come un cane. Nello specifico loro ti forniscono il riso, ma senza fuoco c’era anche chi se lo mangiava crudo. Ogni tanto ci davano delle verdure e una decina di cocchi a settimana. Nelle prime due settimane ho perso 10 kg, in totale ne ho persi 16”.

Marco Mazzoli è andato avanti spiegando che dopo un mese di Isola dei famosi gli autori aggiungono alla dieta dei concorrenti anche degli integratori. “Dopo la quarta settimana loro ci davano questo beverone, equivale a 160 calorie, sono 30 grammi di proteine”, ha raccontato. “Nella quinta settimana ce ne davano due, uno la mattina e uno la sera e nelle ultime settimane ce ne davano tre al giorno. Altrimenti saremmo morti di fame, non puoi vivere con 40 grammi di riso al giorno”.

Il vincitore del reality ha anche parlato dei problemi intestinali che hanno avuto: “Nella prima settimana c*ghi sassi, quindi ti vengono ragadi o emorroidi. Quando chiedevamo dei lassativi li prendevamo perché sapevano di miele e lo consideravamo il nostro dolce. Siamo passati da farla dura a farla molle, sembravamo delle seppie. […] Ho avuto emorroidi, ragadi e due cistiti. Due giorni prima di tornare in Italia mi ha morso un ragno. Per il resto non ho avuto problemi fisici, anche se vivevamo un incubo”.