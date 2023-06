NEWS

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola, quanto ha guadagnato Marco Mazzoli

Ieri Marco Mazzoli ha realizzato una diretta su Instagram in cui ha svelato curiosi retroscena su quella che è stata la sua esperienza (che non rifarebbe) a L’Isola dei Famosi. Non solo la lite con il capo degli autori e raccontarci cosa mangiavano lui e gli altri naufraghi.

Il vincitore del reality show di Canale 5 ha svelato quanto avrebbe guadagnato (eliminando la percentuale da consegnare al manager e le varie tasse) circa 50 mila Euro. Non è chiaro dal discorso se si tratta del netto del suo cachet o se ha sommato anche il netto del montepremi. Marco Mazzoli ha precisato: “Si tratta di un’esperienza che io non ho fatto per soldi. Questi ora li spenderò tutti per il mio matrimonio“.

Successivamente Marco Mazzoli ha fatto poi un calcolo sui soldi guadagnati con la vittoria a L’Isola dei Famosi, spiegando che non li riceverà di certo nell’immediato. Passerà del tempo.

Queste le precise parole dell’ex naufrago Marco Mazzoli: “Non ho ancora preso una lira da questo programma. Pagano a 90 giorni. Ho vinto 100 mila euro, ma la metà è da devolvere in beneficienza. Alla fine dei 100 mila euro a me ne rimarranno circa 20 mila. Non ci sputo sopra, ovviamente”.

Marco Mazzoli ha quindi spiegato a chi devolverà parte del compenso, come da accordi: “La parte benefica ho deciso di darla a una serie di canili e a una pizzeria gestita da ragazzi autistici. In più ho il mio cachet, ma devo togliere le tasse e dare il 25% al mio manager. A me resterà un 50 mila euro”.

Facendo poi alcune considerazioni e una differenza rispetto a Supervivientes, versione spagnola della nostra Isola dei Famosi e come si svolge in America, ecco quanto detto da Marco Mazzoli: “Alla fine non ti rimane niente fra tasse e altro. So che in Spagna pagavano 450 mila euro, in America un milione di euro!“, ha concluso.