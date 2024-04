Chi è Khady Gueye? Età, altezza, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 11 Aprile 2024

Chi è

A partire da lunedì 8 aprile 2024 Khady Gueye ha cominciato il suo percorso a L’Isola dei Famosi in maniera ufficiale. La naufraga fa parte dei concorrenti nip approdati in Honduras un paio di giorni prima all’effettiva partenza del reality. Andiamo a scoprire il legame tra Khady e Irama, la sua vita privata, l’età e molto altro ancora.

Chi è Khady Gueye

Nome e cognome: Khady Gueye

Data di nascita: 31 marzo 1997

Luogo di nascita: Senegal

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Ariete

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: Khady sembra essere single

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @khady0397

Khady Gueye età, altezza e biografia

Chi è e quanti anni ha Khady Gueye de L’Isola dei Famosi 2024? La concorrente nasce nel marzo del 1997, di conseguenza la sua età è di 27 anni. Oltre alla data di nascita, però non sappiamo altro in quanto il peso e l’altezza non sono noti.

Khady ha origini senegalesi e si è trasferita in Italia all’età di 6 anni per seguire il padre insieme al resto della sua famiglia, che è composta dalla madre e da un fratello. Per quanto riguarda i genitori e il suo Paese d’origine ha affermato:

“Vivo in Italia da quando avevo 6 anni. Sono arrivata dal Senegal con mia mamma e mio fratello per raggiungere mio padre. Lui lavorava come operaio in un golf club anche se per il primo anno ha fatto il venditore ambulante. Si è trovato bene e ci ha voluto far ricongiungere.

Abbiamo abitato per due anni in un paese vicino Pavia ed eravamo l’unica famiglia straniera, eravamo bene accolti. Cerchiamo di vederci il più possibile. Oggi mio padre non sta bene di salute e si trova in Senegal”.

Oggi Khady Gueye vive a Milano , quindi andiamo avanti parlando della sua vita privata.

Fidanzato

Della vita privata di Khady Gueye non abbiamo molte informazioni perché lei stessa sembra tenere molto alla propria privacy.

La concorrente de L’Isola dei Famosi non avrebbe alcun fidanzato e oggi sarebbe single.

L’unico pettegolezzo sul suo conto è quello secondo il quale sarebbe stata legata a Irama dopo che quest’ultimo si era lasciato con l’allora fidanzata Victoria Stella Doritou.

Dove seguire Khady Gueye: Instagram e social

Dove possiamo seguire Khady Gueye sui social? La concorrente de L’Isola dei Famosi non è presente su Twitter o Facebook.

Tuttavia ha un profilo su TikTok seguito da oltre 10mila follower e un account su Instagram. Qui non pubblica foto della vita privata ma del suo lavoro come modella.

Carriera

La carriera di Khady Gueye comincia nel mondo dello spettacolo lavorando come modella e fotomodella. Partecipa ai servizi fotografici di noti capi di intimo ma anche brand di make up e beachwear.

La prima volta che apparare in televisione è il 2021 grazie alla partecipazione alla terza edizione del reality Ex on the Beach.

Tre anni più tardi entra nel cast de L’Isola dei Famosi 2024, prima edizione condotta da Vladimir Luxuria e che vede tra gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli. L’inviata sarà invece Elenoire Casalegno.

Ex on the Beach

Per Khady Gueye la popolarità arriva nel 2021, ovvero l’anno in cui prende parte alla terza edizione di Ex on the Beach.

All’interno del reality ritrova il suo ex fidanzato Dario.

Khady Gueye a L’Isola dei Famosi 2024

Khady Gueye viene annunciata come concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 nel momento in cui va in onda la prima puntata del reality.

Qui si presenta e il pubblico ha la possibilità di sentirla parlare di se stessa nel video introduttivo:

“Uno dei miei sogni era quello di diventare una modella e il sogno si è realizzato. Adesso ho un altro sogno, quello di vincere L’Isola. Sono una persona molto solare e molto buona.

Però sono anche impulsiva e molto vendicativa. Perciò se qualcuno pensa di fare dei giochetti non starò lì a guardare”.

I concorrenti de L'Isola dei Famosi 2024

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024

Il percorso di Khady a L’Isola dei Famosi 2024

Il percorso di Khady Gueye a L’Isola dei Famosi 2024 comincia a partire da lunedì 8 aprile anche se approda in Honduras, come rivelato da Vladimir in diretta, alcuni giorni prima insieme ad altri concorrenti Nip.

1° settimana: Nei primi giorni si scontra già con il compagno di squadra Pietro Fanelli perché lo accusa di aver una doppia faccia davanti e dietro le telecamere.

Vedremo nel corso delle settimane se i rapporti miglioreranno.

IN AGGIORNAMENTO