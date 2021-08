1 Gioia per l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi

Sono passati diversi anni da quando Fanny Neguesha partecipò a L’Isola dei Famosi in qualità di concorrente. Tuttavia la bellissima modella belga non riuscì a resistere molto tempo all’interno del reality e dopo una manciata di settimane fece ritorno a casa. Nel corso degli anni la Neguesha è stata anche al centro del gossip. Come qualcuno ricorderà infatti Fanny ebbe un flirt con Mario Balotelli, che tuttavia non finì nel migliore dei modi. Nel 2017 però l’ex naufraga ha trovato la felicità e l’amore, al fianco del calciatore Mario Lemina.

Solo nel 2018 la coppia mise alla luce un figlio, Isaiah, e solo poche ore fa è arrivata un’altra grande gioia per l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Con un post sui social infatti Fanny Neguesha ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta, stavolta della piccola Indiah Elisa Liliana. Questo il post pubblicato dalla modella, riportato anche da Fanpage:

“Indiah Elisa Liliana è arrivata alle 15:45 di giovedì 24 agosto. Amore mio. Tu sei la piccola meraviglia che aspettavamo, sei sicuramente piena di sorprese, già ci inondi d’amore. Sarai la forza di mamma e la debolezza di papà, ma anche la gioia e i dolori di tuo fratello Isaiah. Ti amiamo piccola Indiah”.

