1 Il racconto dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi

Sono passati ben 12 anni da quando Davide Di Porto ha partecipato a L’Isola dei Famosi. All’epoca il reality show andava ancora in onda su Rai 2, con la conduzione di Simona Ventura. Dopo aver preso parte al programma l’ex personal trainer decise di cambiare vita, entrando a far parte del mondo del cinema a luci rosse. A oggi tuttavia le cose non vanno per il meglio per Di Porto. Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo infatti Davide ha raccontato di vivere come un clochard e di essere addirittura costretto a frugare tra i rifiuti per sopravvivere. Queste le sue dichiarazioni, riportate da blogtivvu:

“Con il cinema a luci rosse ho smesso da tempo. E non mi vergogno di dirlo: oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno. La pornografia non è l’ambiente meraviglioso che tutti continuano a raccontare. Le televisioni hanno sdoganato la pornografia come un semplice lavoro, ma porta alla disperazione se hai un minimo di sensibilità e di cuore”.

E ancora l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha aggiunto:

“La gente mi ferma per strada e mi chiede perché, in mezzo a quella marmaglia di naufraghi sconosciuti che ci sono a L’Isola dei Famosi non ci sono anche io. Chiamano i personaggi come I cugini di campagna e playboy scaduti come Antonio Zequila e non me? Questo è un caso lampante di… Di Porto fobia! La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro. Ho tante cose ancora da raccontare e da fare, non mi arrendo e se il lavoro non c’è, me lo invento! Voglio andare a L’Isola dei Famosi per riscattarmi. O morire”.

Nel mentre solo qualche ora fa a rompere il silenzio per la prima volta dopo la squalifica da L’Isola dei Famosi è stato Silvano Michetti. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.