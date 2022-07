1 Ex vincitore de L’Isola fa coming out

Arriva una bellissima notizia! Ricordate Luca Calvani? Abbiamo avuto modo di conoscerlo a Uomini e Donne come corteggiatore nel 2004 e due anni più tardi ha trionfato a L’Isola dei Famosi. Da lì in poi ha totalmente cambiato vita. L’ex vincitore del reality show ha poi intrapreso la carriera d’attore e l’abbiamo visto in diverse fiction e film di successo. Da Maschi contro Femmine a Beautiful, Don Matteo e molti altri. Insomma si è dato davvero molto da fare!

Ora l’ex de L’Isola dei Famosi Luca Calvani è tornato ad attirare l’attenzione del pubblico per un motivo non legato però alla sua professione. Sui social ha chiuso il mese del Pride con una notizia meravigliosa. L’attore ha deciso di fare coming out e presentare poi sui social il suo fidanzato Alessandro.

La coppia ha condiviso su Instagram dei romantici momenti in cui si trovano seduti uno accanto all’altro in una sedia di legno a giocare insieme a Borlotto, il loro amico a quattro zampe. A fare da sfondo ai romantici e teneri scatti il verde della Toscana, a cui si aggiunge anche una bellissima didascalia: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”.

Il post di Luca Calvani su Instagram

Luca Calvani de L’Isola dei Famosi ha aggiunto anche degli hashtag significativi. Il primo è appunto #pridemonth, che sta a sottolineare il coming out, ma anche 2196 giorni, che potrebbe essere il numero dei giorni trascorsi insieme dalla coppia. Le immagini hanno commosso tutti e alcuni amici noti come Tosca D’Aquino o Stefania Orlando non hanno potuto fare a meno di commentare con dolci messaggi. Oltretutto all’ex gieffina ha rinnovato anche l’invito chiedendole di andarlo a trovare presto!

Le notizie sui protagonisti de L’Isola dei Famosi non sono finite qui..