L’Isola è un flop su tutta la linea, ma Vladimir Luxuria è comunque la cosa migliore di questa edizione

Spettacolo

Redazione | 23 Maggio 2024

Isola dei Famosi

La corrente edizione de L’Isola dei Famosi non riesce a fare breccia nel cuore dei telespettatori e gli ascolti ne sono una dimostrazione. Per fortuna al timone troviamo Vladimir Luxuria, che guida il pubblico nelle lunghe notti in Honduras.

Un’edizione faticosa per L’Isola

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita con tutti i buoni propositi del caso e le carte in regola per realizzare un successo c’erano tutte. Dopo l’uscita di scena di Ilary Blasi si è optato per una ventata di aria fresca puntando tutto su Vladimir Luxuria. Chi meglio di lei, del resto, può conoscere al meglio i meccanismi del reality.

Colei che oggi è la presentatrice de L’Isola, infatti, un tempo è stata concorrente e vincitrice, poi inviata e anche opinionista più volte. L’unico tassello mancante era proprio quello della conduzione, ma per sfortuna le cose non sono andate per niente come probabilmente avrebbe voluto.

Nonostante tutto il buon impegno, purtroppo, ci sono stati una serie di problemi che hanno minato il possibile successo di questa edizione. Primi tra tutti gli ascolti, che non hanno quasi mai brillato e la puntata del 22 maggio 2024 ne è una prova. In questa occasione, infatti, ha totalizzato 1.678.000 spettatori con uno share di appena il 12%.

Un risultato davvero molto basso, forse influenzato dalla seconda problematica: il continuo cambio di posizione nel palinsesto. Certo, i dati di ieri sono stati penalizzati anche dall’attesissima partita di Europa League Atalanta vs Bayer Leverkusen, ma anche in una tipica serata si viaggia sul 16-17% di share. Percentuali che non sono pessime ma nemmeno ottime come ci si sarebbe invece aspettato.

Un’altra questione, probabilmente, è che il pubblico non sembra essere abbastanza investito nelle dinamiche tra i naufraghi, a differenza di quanto accade invece per il Grande Fratello. È difficile individuare una vera e propria causa per il flop de L’Isola dei Famosi di quest’anno, ma una cosa è certa. La sola luce nel buio è quella portata di Vladimir Luxuria grazie a delle determinate qualità.

L’unica salvezza è Vladimir Luxuria

Come abbiamo affermato poc’anzi, per sostituire Ilary Blasi non c’era scelta migliore che Vladimir Luxuria. La conduttrice è come se avesse vissuto più vite all’interno del reality e per tale ragione conosce al meglio tutti i meccanismi sull’isola e nel dietro le quinte della trasmissione.

Puntata dopo puntata riesce a fare un ottimo lavoro puntando sulla sua sagacia, la sua ironia e la sua sensibilità. Tutte doti essenziali per mantenere viva l’attenzione del pubblico a casa e in studio anche noi momenti in cui non sembra che stia succedendo nulla di eclatante.

Ciò che viene apprezzato è che Vladimir Luxuria è genuina: le reazioni che mostra nel bene e nel male sono esattamente ciò che la rendono, appunto, Vladimir. Molte volte l’abbiamo vista infastidita da alcuni concorrenti, come durante l’eliminazione di Valentina Vezzali, oppure profondamente commossa, come durante l’incontro tra Samuel Peron e la compagna.

È proprio questo il punto di forza della corrente edizione de L’Isola dei Famosi. Non tanto i concorrenti o gli opinionisti, che si mostrano comunque delle buone spalle, ma la trasparenza della conduttrice. Dispiace dunque vederla in difficoltà e intrappolata, proprio alla sua prima esperienza in queste vesti, in un’Isola dei Famosi sottotono rispetto alle potenzialità che avrebbe potuto avere.

Tuttavia è evidente che Vladimir Luxuria ce la stia mettendo davvero tutta per portare nelle case degli italiani spensieratezza e intrattenimento. Ovviamente c’è ancora tempo perché gli ascolti possano migliorare e i suoi fan le staranno accanto fino all’ultima puntata, sicuri che in futuro avrà molte altre occasioni per dimostrare ciò che sa fare.