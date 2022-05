1 Infortunio per Nicolas Vaporidis

A L’Isola dei Famosi non sembra esserci proprio pace. Ieri durante una delle tante prove affrontate dai naufraghi, Nicolas Vaporidis è stato protagonista di un infortunio. A parlarne poco prima dell’avvio delle nomination è l’inviato Alvin:

“Eccoci Ilary, prima di mandarti il primo naufrago in zona nomination. Manca un naufrago, volevo dirti solo questa roba, se posso. Nicolas si è fatto male e quindi camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia e ci auguriamo che tra qualche minuto possa rientrare. Al momento è medicato perché è entrata sotto l’unghia”.

Così la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha dato modo al collega di raccogliere ulteriori novità e il tempo a Nicolas Vaporidis di potersi riprendere. Poco dopo qualche nomination il naufrago ha fatto ritorno in Palapa. È stato spiegato che ha ricevuto le adeguate medicazioni, anche se lui è parso dolorante:

“Ho dato una botta. Fa male? Eh, un po’ sì. Si è tagliato l’alluce. Vabbè vi risparmio, però ho preso una radice con il piede come si fa in casa con gli spigoli dei tavoli a piedi scalzi. L’ho presa con tutta la forza che avevo e… fa un po’ malino! Per cui sì, un po’ male fa”. Nicolas ha fatto sapere poi che il tutto si è verificato anche per la fretta di tornare nuovamente in Palapa.

Per fare le nomination poi il naufrago de L’Isola dei Famosi è stato accompagnato da Alessandro. Poco dopo a riprenderlo e riportarlo dagli altri compagni ci ha pensato Alvin. (QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

Ma a quanto pare Nicolas Vaporidis non è l’unico ad aver subito un infortunio. Anche Nick Luciani e Roger Balduino, così come Guendalina Tavassi, hanno avuto qualche acciacco fisico. Vediamo cosa è accaduto…