Infortunio in diretta durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi (VIDEO)

1 Infortunio a L’Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo i vari convenevoli tra presentazioni ufficiali dei concorrenti e momenti di leggerezza, non sono mancate le prime schermaglie, le nomination, così come le prove abilità. Su tutte la sfida per l’immunità si è verificato un incidente che ha portato all’infortunio di uno dei protagonisti, ovvero Roberto Ciufoli. Ma cosa è accaduto nell’adventure show?

Ogni naufrago doveva tuffarsi da una piattaforma in legno posizionata in mezzo al mare, poi raggiungere la spiaggia, tuffarsi nella vasca di fango e cercare così le chiavi per aprire degli scrigni dove sono presenti dei pezzi di puzzle da completare. I concorrenti de L’Isola dei Famosi, divisi in due sezioni (Buriňos e Rafinados) hanno dovuto mettersi in gioco. Il primo a lanciarsi è stato il visconte Ferdinando Guglielmotti. A seguire Roberto Ciufoli e Akash Kumar. Quest’ultimo, però, nella caduta in acqua è franato addosso a Ciufoli colpendolo con forza alla spalla, come mostrato dal video sottostante.

L’attore ha cercato di stringere i denti ed è riuscito a portare termine la prova, purtroppo però al termine è stato costretto a chiedere l’intervento del medico. I telespettatori da casa, così come sui social, nel guardare L’Isola dei Famosi si sono accorti subito che qualcosa non andasse, anche perché durante le nomination Roberto Ciufoli non si è presentato in Palapa. A spiegare l’accaduto, oltre al comico, anche Massimiliano Rosolino, il quale ha precisato:

“Roberto è rientrato lo hanno sistemato e fasciato per entrare in Palapa, ma dovrà fare un ulteriore check up. Quindi questa sera non tornerà in spiaggia con gli altri ma si fermerà qui e sarà medicato e controllato”. Dunque al momento siamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Roberto Ciufoli.

Le news sul mondo de L’Isola dei Famosi e della TV non sono finite qui…